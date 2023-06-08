8 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 июня
В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты»
17:03 | 08 июня
Саратовская область – среди лидеров по искусственному лесовосстановлению в ПФО
16:00 | 08 июня
В Саратовской области собрали электробус с системой компьютерного зрения
15:01 | 08 июня
На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей
14:03 | 08 июня
Впервые на поддержку фестиваля «Театральное Прихоперье» выделены средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
13:02 | 08 июня
В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом
12:00 | 08 июня
Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком
11:30 | 08 июня
В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии
11:03 | 08 июня
В Саратовской области отметили важность питомников для лесовосстановления региона
10:49 | 08 июня
Стартует масштабная Всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Свыше 350 крупных предприятий региона презентуют вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Новости
Предприятия региона презентуют вакансии на Федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Свыше 350 крупных предприятий региона презентуют вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

23 июня в Саратовской области состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Основные площадки будут работать в Саратове, Энгельсе и Балаково, также мероприятие пройдет во всех территориальных центрах занятости области.

В Саратове федеральный этап ярмарки пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже по адресу: ул. имени Н.Г. Чернышевского, 139. В Энгельсе – в Кадровом центре Работа России на площади Свободы, 15А, в Балаково – в Балаковском инженерно-технологическом институте по адресу: ул. Чапаева, 140.

Свыше 350 крупных промышленных, производственных и отраслевых предприятий и организаций региона представят более 5 тысяч востребованных на рынке труда вакансий. В числе работодателей: научно-производственное предприятие «Алмаз», «ЕПК Саратов», Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева, Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе, «СЭПО-ЗЭМ», «Балаковорезинотехника» и другие.

Кроме того, на ярмарке трудоустройства соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, в том числе по национальному проекту «Демография».

Посетителей ярмарки ждут экспресс-собеседования с ведущими работодателями Саратовской области, открытые отборы с возможностью быстрого трудоустройства, профориентационные мероприятия по развитию карьерных возможностей, а также открытая запись на бесплатное обучение.

«Региональный этап ярмарки, состоявшийся в апреле, объединил более 4,5 тысячи человек, из которых почти 800 участников уже трудоустроены. Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает онлайн-марафон презентаций предприятий региона и межрегиональное подключение с Воронежской и Астраханской областями», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Участие в ярмарке – это возможность узнать больше о востребованных и актуальных вакансиях региона, лучше подготовиться к собеседованию и повысить шансы на трудоустройство. Кроме того, на ярмарке будут работать профильные секции различной направленности, участие в которых позволит соискателю выстроить эффективную карьерную траекторию.

На портале «Работа России» будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где более 40 спикеров примут участие в дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда.
Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях будет опубликована на портале «Работа России».