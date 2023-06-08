Свыше 350 крупных предприятий региона презентуют вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

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23 июня в Саратовской области состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».Основные площадки будут работать в Саратове, Энгельсе и Балаково, также мероприятие пройдет во всех территориальных центрах занятости области.В Саратове федеральный этап ярмарки пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже по адресу: ул. имени Н.Г. Чернышевского, 139. В Энгельсе – в Кадровом центре Работа России на площади Свободы, 15А, в Балаково – в Балаковском инженерно-технологическом институте по адресу: ул. Чапаева, 140.Свыше 350 крупных промышленных, производственных и отраслевых предприятий и организаций региона представят более 5 тысяч востребованных на рынке труда вакансий. В числе работодателей: научно-производственное предприятие «Алмаз», «ЕПК Саратов», Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева, Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе, «СЭПО-ЗЭМ», «Балаковорезинотехника» и другие.Кроме того, на ярмарке трудоустройства соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, в том числе по национальному проекту «Демография».Посетителей ярмарки ждут экспресс-собеседования с ведущими работодателями Саратовской области, открытые отборы с возможностью быстрого трудоустройства, профориентационные мероприятия по развитию карьерных возможностей, а также открытая запись на бесплатное обучение.«Региональный этап ярмарки, состоявшийся в апреле, объединил более 4,5 тысячи человек, из которых почти 800 участников уже трудоустроены. Второй этап в дополнение к традиционному очному формату предполагает онлайн-марафон презентаций предприятий региона и межрегиональное подключение с Воронежской и Астраханской областями», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.Участие в ярмарке – это возможность узнать больше о востребованных и актуальных вакансиях региона, лучше подготовиться к собеседованию и повысить шансы на трудоустройство. Кроме того, на ярмарке будут работать профильные секции различной направленности, участие в которых позволит соискателю выстроить эффективную карьерную траекторию.На портале «Работа России» будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где более 40 спикеров примут участие в дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда.Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях будет опубликована на портале «Работа России».