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В Саратовской области, чтобы добиться качественного обслуживания пассажиров, на перевозчиков могут подавать в суд

Новости
Губернатор области Роман Бусаргин сообщил жителям области о результатах работы с перевозчиками по итогам их обращений и жалоб.



По автобусу № 90 – основные замечания пассажиров касались интервалов движения. Перевозчик дополнительно закупил автобусы и выпустил их на линию, чтобы довести до норматива в 36 машин на маршруте. Однако пока интервал движения и количество транспорта на линии не соответствуют условиям контракта. Именно поэтому администрация города обратилась в суд, чтобы лишить перевозчика автобуса по маршруту № 90 лицензии.

Глава региона сказал, что обращения в суд возможны и по другим перевозчикам, если они своевременно не примут меры по обеспечению на линии необходимого количества транспорта.

«Как правило, в конкурсной документации прописываются все меры, которые перевозчик должен выполнять, в частности, это касается требований к подвижному составу, маршруту и графику движения. Если эти требования не выполняются, а на маршрут № 90, в последнее время, было много жалоб, а серьезных изменений не произошло, то решение администрации подать в суд на лишение лицензии перевозчика правомерное», – говорит председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства области Борис Кайданов.

По его словам, сейчас ситуация с работой общественного транспорта на особом контроле, это непростой вопрос, но им занимаются, чтобы добиться от перевозчиков качественного выполнения требований к перевозке пассажиров.