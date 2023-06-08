В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты»
9 июня в 20.00 в арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» (Саратов, ул. М.Горького, д. 2) пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты», которое познакомит зрителей с самыми интересными экспозициями и самобытными музеями России. Мероприятие пройдет в рамках цикла летних кинопоказов «Кино под открытым небом на ʺСкладах Рейнекеʺ».
Проект познакомит зрителей с интересными местами, музеями и галереями нашей страны. Это своеобразный путеводитель для тех, кто любит путешествовать по России.
Проект «Кино для всех под открытым небом» продлится до сентября 2023 года, и дважды в месяц на территории арт-кластера РОСИЗО «Склады Рейнеке» будут проходить тематические мероприятия и киносеансы для всех желающих. Даты и время мероприятий можно узнать на сайте РОСИЗО и в пабликах ВКонтакте и Телеграм.
Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация на официальном сайте РОСИЗО.