В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты»

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Проект познакомит зрителей с интересными местами, музеями и галереями нашей страны. Это своеобразный путеводитель для тех, кто любит путешествовать по России.Проект «Кино для всех под открытым небом» продлится до сентября 2023 года, и дважды в месяц на территории арт-кластера РОСИЗО «Склады Рейнеке» будут проходить тематические мероприятия и киносеансы для всех желающих. Даты и время мероприятий можно узнать на сайте РОСИЗО и в пабликах ВКонтакте и Телеграм.Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация на официальном сайте РОСИЗО.