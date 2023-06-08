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Саратовская область – среди лидеров по искусственному лесовосстановлению в ПФО

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В Вавиловском университете состоялось совещание Департамента лестного хозяйства по Приволжскому федеральному округу с представителями исполнительных органов по теме «Итоги весеннего лесокультурного сезона 2023 года, выполнение «компенсационного» лесовосстановления и лесоразведения».

Саратовская область – среди лидеров по искусственному лесовосстановлению в ПФО

В нем приняли участие и поделились опытом представители Республик Чувашии, Татарстана, Мордовии, а также Нижегородской, Оренбургской, Пензенской областей и других регионов.

Как отметил и.о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, «Саратов для проведения выбран не случайно - вопрос лесовосстановления для региона очень актуальный. Этому уделяет большое внимание руководство региона. Объем искусственного лесовосстановления и лесоразведения по сравнению с 2021 годом увеличился в области в 4 раза».

Он отметил, что в целом по ПФО в этом году погодные условия складывались непросто, весна началась рано и это несколько осложнило посадки.

«По округу показатели на весну у нас выполнены, и те объемы, которые мы запланировали на осень, тоже сделаем. У каждого субъекта есть чему поучиться. Каждому субъекту есть, что перенять от коллег», - добавил Сергей Ковалев.

На совещании обсудили качество выполняемых работ, например, сохранность лесных культур, наличие посадочного материала с улучшенными свойствами и ряд других вопросов.

Заместитель председателя Правительства - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский добавил, что «для решения данных задач за счет средств областного бюджета выполняются работы непосредственно по подготовке почвы и созданию лесных культур. Обеспечивается выращивание посадочного материала, заготовка и закупка семян сосны для их последующего посева. За счет областных средств также проводится обновление тракторного парка».

Уровень лесовосстановления увеличился в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. По искусственному лесовосстановление лидерами стали Саратовская область и Республика Татарстан. Сейчас все субъекты обеспечены семенами полностью.
Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин уточнил, что «для обеспечения семенами в прошлом году введены в эксплуатацию еще три питомника, теперь их 12. Это позволило нам вырастить 6 млн семян, но с увеличением объемов посадки в этом году будет 10 млн, а в следующем году вырастим уже 13-15 млн семян».