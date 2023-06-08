В Саратовской области собрали электробус с системой компьютерного зрения

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Компания представляет уникальную разработку – электробус «Генерал», оснащенный инновационной комбинированной зарядкой и системой компьютерного зрения.Система просигнализирует водителю, если он, например, нарушит положение машины относительно дорожной разметки или превысит скорость. Датчики заметят, если водитель за рулем решил поговорить по мобильному телефону, закурил или просто задремал - опустил голову и прикрыл глаза, - и подадут тревогу.Машину отличает возможность комбинированного восполнения заряда: от промышленной розетки, динамического и ультрабыстрого - от сетевых или стационарных токоприемников.Низкопольный электробус прошел сертификационные испытания. Ключевые узлы и агрегаты произведены на отечественных заводах. Сборка осуществляется на площадке в Энгельсе.