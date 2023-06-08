На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей

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Было отмечено, что из регионального бюджета предусмотрено более 26 млрд рублей на различные меры соцподдержки. Выплаты на единое социальное пособие назначены в сумме 3 млрд рублей.Губернатор поручил обратить особое внимание на социальную помощь семьям военнослужащих. С началом лета для детей участников СВО должны быть доступны бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря.«В этой работе прошу не допускать никаких срывов. Безвозмездными путевками нужно охватить как можно больше детей из этих семей», - отметил глава региона.