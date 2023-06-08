На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей
79 тысяч детей из Саратовской области получают единое социальное пособие, которое ввёл Президент России Владимир Путин. Об этом шла речь на встрече губернатора Романа Бусаргина с новым и.о. министра труда и соцзащиты Денисом Давыдовым.
Было отмечено, что из регионального бюджета предусмотрено более 26 млрд рублей на различные меры соцподдержки. Выплаты на единое социальное пособие назначены в сумме 3 млрд рублей.
Губернатор поручил обратить особое внимание на социальную помощь семьям военнослужащих. С началом лета для детей участников СВО должны быть доступны бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря.
«В этой работе прошу не допускать никаких срывов. Безвозмездными путевками нужно охватить как можно больше детей из этих семей», - отметил глава региона.
Было отмечено, что из регионального бюджета предусмотрено более 26 млрд рублей на различные меры соцподдержки. Выплаты на единое социальное пособие назначены в сумме 3 млрд рублей.
Губернатор поручил обратить особое внимание на социальную помощь семьям военнослужащих. С началом лета для детей участников СВО должны быть доступны бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря.
«В этой работе прошу не допускать никаких срывов. Безвозмездными путевками нужно охватить как можно больше детей из этих семей», - отметил глава региона.