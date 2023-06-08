8 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 08 июня
В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты»
17:03 | 08 июня
Саратовская область – среди лидеров по искусственному лесовосстановлению в ПФО
16:00 | 08 июня
В Саратовской области собрали электробус с системой компьютерного зрения
15:01 | 08 июня
На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей
14:03 | 08 июня
Впервые на поддержку фестиваля «Театральное Прихоперье» выделены средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
13:02 | 08 июня
В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом
12:00 | 08 июня
Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком
11:30 | 08 июня
В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии
11:03 | 08 июня
В Саратовской области отметили важность питомников для лесовосстановления региона
10:49 | 08 июня
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На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей

Новости
79 тысяч детей из Саратовской области получают единое социальное пособие, которое ввёл Президент России Владимир Путин. Об этом шла речь на встрече губернатора Романа Бусаргина с новым и.о. министра труда и соцзащиты Денисом Давыдовым.
На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей

Было отмечено, что из регионального бюджета предусмотрено более 26 млрд рублей на различные меры соцподдержки. Выплаты на единое социальное пособие назначены в сумме 3 млрд рублей.

Губернатор поручил обратить особое внимание на социальную помощь семьям военнослужащих. С началом лета для детей участников СВО должны быть доступны бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря.

«В этой работе прошу не допускать никаких срывов. Безвозмездными путевками нужно охватить как можно больше детей из этих семей», - отметил глава региона.