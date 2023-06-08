Впервые на поддержку фестиваля «Театральное Прихоперье» выделены средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

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На реализацию проекта предусмотрено 97,9 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 95,9 млн рублей.В рамках данного проекта более 18600 школьников с 5 по 9 класс совершат туристические поездки по Саратовской области, а также выделены средства на поддержку и продвижение событийных мероприятий фестиваля «Театральное Прихоперье» в Балашовском районе.- На проведение фестиваля выделено 2,8 млн рублей из федерального бюджета, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – В рамках фестиваля будет представлена гостевая и конкурсная программы. Гостевую программу представят ведущие столичные театры – Моссовета, театр кукол имени Образцова, МХТ им. Чехова и другие Конкурсная программа включает 10 спектаклей провинциальных театров. Постановки оценят авторитетные московские театральные критики. За время проведения фестиваля будет показано 15 спектаклей разных жанров и направлений.Церемония открытия фестиваля пройдет на территории Балашовского театрального парка под девизом «Страна мечтателей, страна героев». Гостей фестиваля встретят живые скульптуры, изображающие русских воинов разных времен - от богатырей до современности. Торжественную церемонию откроет массовый танцевально - хоровой пролог с участием сводного хора детских школ искусств района, филиала Саратовского областного колледжа искусств в г.Балашове, хоровых коллективов Центра культуры и районного культурно -досугового центра и народного танцевального коллектива «Флэш Дэнс».Ежедневно в дни фестиваля в театральном парке будут проходить различные концертные программы с участием инструментальных и вокальных коллективов г. Балашова. Патриотическая тематика фестиваля будет поддержана проведением литературных и музыкальных конкурсов детско - юношеского творчества.Завершится фестивальная программа выступлением Московского театра «Et Cetera» п/р А.Калягина «Утро туманное».