В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом

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Концертная программа Театра – это признание в любви к России, ее просторам, истории, людям в песнях и романсах.На концертной площадке «Ракушка» в Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» прозвучат произведения отечественных композиторов С. Баневича, В. Баснера, Н. Богословского, А. Даргомыжского, А. Пахмутовой, А. Петрова, С. Рахманинова, Р. Щедрина, Ю. Фалика, Г. Свиридова.Художественный руководитель и главный дирижер - Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила Лицова.Солистка - Эвелина Плисс.Дирижер - лауреат международных конкурсов Александр Балашов.Вход на концерт свободный.