8 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 июня
В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты»
17:03 | 08 июня
Саратовская область – среди лидеров по искусственному лесовосстановлению в ПФО
16:00 | 08 июня
В Саратовской области собрали электробус с системой компьютерного зрения
15:01 | 08 июня
На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей
14:03 | 08 июня
Впервые на поддержку фестиваля «Театральное Прихоперье» выделены средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
13:02 | 08 июня
В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом
12:00 | 08 июня
Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком
11:30 | 08 июня
В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии
11:03 | 08 июня
В Саратовской области отметили важность питомников для лесовосстановления региона
10:49 | 08 июня
Стартует масштабная Всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом

Новости

Ко Дню России 8 июня в 18.00 в Парке Победы на Соколовой горе состоится концерт Театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.

В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом

Концертная программа Театра – это признание в любви к России, ее просторам, истории, людям в песнях и романсах.

На концертной площадке «Ракушка» в Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» прозвучат произведения отечественных композиторов С. Баневича, В. Баснера, Н. Богословского, А. Даргомыжского, А. Пахмутовой, А. Петрова, С. Рахманинова, Р. Щедрина, Ю. Фалика, Г. Свиридова.

Художественный руководитель и главный дирижер - Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила Лицова.

Солистка - Эвелина Плисс.

Дирижер - лауреат международных конкурсов Александр Балашов.

Вход на концерт свободный.