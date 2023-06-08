8 июня 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 июня
В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» пройдет показ тревел-шоу «Музейные маршруты»
17:03 | 08 июня
Саратовская область – среди лидеров по искусственному лесовосстановлению в ПФО
16:00 | 08 июня
В Саратовской области собрали электробус с системой компьютерного зрения
15:01 | 08 июня
На меры соцподдержки из регионального бюджета выделят более 26 млрд рублей
14:03 | 08 июня
Впервые на поддержку фестиваля «Театральное Прихоперье» выделены средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
13:02 | 08 июня
В честь Дня России областные учреждения культуры готовят концертные программы со свободным входом
12:00 | 08 июня
Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком
11:30 | 08 июня
В Саратове заработает единственный в ПФО аппарат для раннего выявления онкологии
11:03 | 08 июня
В Саратовской области отметили важность питомников для лесовосстановления региона
10:49 | 08 июня
Стартует масштабная Всероссийская акция «Навстречу звездам и мечтам»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком

Новости


С приходом лета стартовал сезон холодных освежающих напитков и кваса.
Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком


Как рассказали в отделе пищевой промышленности и развития инфраструктуры минсельхоза области, в ассортименте регионального пищепрома представлен широкий ассортимент напитков на сахаре, сахарозаменителях, а также с содержанием различных соков.

Среди локальных брендов можно найти холодный чай, бодрящую колу, напитки с ароматами сибирских трав и напитки, содержащие растительные компоненты: экстракты имбиря, элеутерококка, ромашки, яблочный сок. Есть газированные напитки со вкусом лимона и апельсина.

Кроме этого, заводы имеют собственные глубоководные скважины, что позволяет им выпускать артезианскую воду.

Успешно решает региональный пищепром вопросы импортозамещения. К примеру, предприятия – производители кваса, расположенные в Марксе, Балаково и Энгельсе работают преимущественно на отечественном оборудовании, используя в качестве ингредиентов только отечественное сырье – хлеб, ячменный и ржаной солод.

«Региональные предприятия – производители кваса, воды и сахаросодержащих напитков зарегистрированы в системе «Честный знак», что обеспечивает должный контроль за производителями и гарантирует качество продукции», - подчеркнул начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза области Олег Козлов.