Саратовские предприятия выпускают колу, холодный чай, напитки с имбирем и элеутерококком

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Как рассказали в отделе пищевой промышленности и развития инфраструктуры минсельхоза области, в ассортименте регионального пищепрома представлен широкий ассортимент напитков на сахаре, сахарозаменителях, а также с содержанием различных соков.Среди локальных брендов можно найти холодный чай, бодрящую колу, напитки с ароматами сибирских трав и напитки, содержащие растительные компоненты: экстракты имбиря, элеутерококка, ромашки, яблочный сок. Есть газированные напитки со вкусом лимона и апельсина.Кроме этого, заводы имеют собственные глубоководные скважины, что позволяет им выпускать артезианскую воду.Успешно решает региональный пищепром вопросы импортозамещения. К примеру, предприятия – производители кваса, расположенные в Марксе, Балаково и Энгельсе работают преимущественно на отечественном оборудовании, используя в качестве ингредиентов только отечественное сырье – хлеб, ячменный и ржаной солод.«Региональные предприятия – производители кваса, воды и сахаросодержащих напитков зарегистрированы в системе «Честный знак», что обеспечивает должный контроль за производителями и гарантирует качество продукции», - подчеркнул начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза области Олег Козлов.