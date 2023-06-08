В Саратовской области отметили важность питомников для лесовосстановления региона

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Гости прибыли на саратовскую землю из разных регионов Приволжского федерального округа. Для них провели экскурсию по объектам «компенсационного» лесовосстановления.Они посмотрели однолетние и двухлетние посадки 2022 и 2023 годов. Увидели питомник, где произрастают сосна обыкновенная и ясень.«Перед нашим министерством губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу значительно увеличить объемы работ по созданию лесов. В 2021 году мероприятия по воспроизводству лесов проведены на площади 1 150 га, в прошлом году – 2 500 га. В текущем же году план стоит в 4000 га, причем половина посадок на площади в 2000 га уже выполнены весной», - пояснил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Руководитель уточнил, что на мероприятия по воспроизводству лесов в 2022 году выделили 23,2 млн рублей средств областного бюджета, в текущем году уже в пять раз больше - 110,4 млн рублей, из них на закупку лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 млн рублей. В лесхозы поступили тракторы. В области работает 12 питомников.«Питомники всегда нужны. Кто-то больше внимания уделяет этому вопросу, кто-то меньше. Лесхозы в ПФО сталкиваются с нехваткой посадочного материала. Питомники — это поддержка подведомственных учреждений. Работа есть у людей, есть работа и есть зарплата. Это очень важно», - высказал свою точку зрения и.о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев.