В Саратовской области отметили важность питомников для лесовосстановления региона
Вчера, 7 июня,состоялось выездное мероприятие участников совещания Департамента лесного хозяйства по ПФО в Черкасское лесничество в Вольском районе .
Гости прибыли на саратовскую землю из разных регионов Приволжского федерального округа. Для них провели экскурсию по объектам «компенсационного» лесовосстановления.
Они посмотрели однолетние и двухлетние посадки 2022 и 2023 годов. Увидели питомник, где произрастают сосна обыкновенная и ясень.
«Перед нашим министерством губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу значительно увеличить объемы работ по созданию лесов. В 2021 году мероприятия по воспроизводству лесов проведены на площади 1 150 га, в прошлом году – 2 500 га. В текущем же году план стоит в 4000 га, причем половина посадок на площади в 2000 га уже выполнены весной», - пояснил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Руководитель уточнил, что на мероприятия по воспроизводству лесов в 2022 году выделили 23,2 млн рублей средств областного бюджета, в текущем году уже в пять раз больше - 110,4 млн рублей, из них на закупку лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 млн рублей. В лесхозы поступили тракторы. В области работает 12 питомников.
«Питомники всегда нужны. Кто-то больше внимания уделяет этому вопросу, кто-то меньше. Лесхозы в ПФО сталкиваются с нехваткой посадочного материала. Питомники — это поддержка подведомственных учреждений. Работа есть у людей, есть работа и есть зарплата. Это очень важно», - высказал свою точку зрения и.о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев.
Гости прибыли на саратовскую землю из разных регионов Приволжского федерального округа. Для них провели экскурсию по объектам «компенсационного» лесовосстановления.
Они посмотрели однолетние и двухлетние посадки 2022 и 2023 годов. Увидели питомник, где произрастают сосна обыкновенная и ясень.
«Перед нашим министерством губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу значительно увеличить объемы работ по созданию лесов. В 2021 году мероприятия по воспроизводству лесов проведены на площади 1 150 га, в прошлом году – 2 500 га. В текущем же году план стоит в 4000 га, причем половина посадок на площади в 2000 га уже выполнены весной», - пояснил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Руководитель уточнил, что на мероприятия по воспроизводству лесов в 2022 году выделили 23,2 млн рублей средств областного бюджета, в текущем году уже в пять раз больше - 110,4 млн рублей, из них на закупку лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 млн рублей. В лесхозы поступили тракторы. В области работает 12 питомников.
«Питомники всегда нужны. Кто-то больше внимания уделяет этому вопросу, кто-то меньше. Лесхозы в ПФО сталкиваются с нехваткой посадочного материала. Питомники — это поддержка подведомственных учреждений. Работа есть у людей, есть работа и есть зарплата. Это очень важно», - высказал свою точку зрения и.о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев.