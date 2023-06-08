Саратовские предприниматели узнали, как выйти на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки

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Участие приняли представители исполнительных органов области, РЭЦ, Центра поддержки экспорта области, экспортеры.Круглый стол был посвящен межкультурному взаимодействию при работе в регионе MENA, который формируют порядка двадцати государств Ближнего Востока и Северной Африки — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Алжир, общей численностью населения 355 млн человек.На мероприятии рассмотрели, какие кросс культурные особенности нужно учитывать при работе в MENA, какие трудности могут возникнуть при взаимодействии и как их преодолеть, конкретные кейсы поставки пищевой продукции в станы арабского мира. Обсудили, каким образом женщины-экспортёры могут использовать знание межкультурных особенностей для достижения успеха и заключения новых экспортных договоров.Востребованными российскими товарами у партнеров из региона MENA были названы подсолнечное масло, пшеница, ячмень, кукуруза, медь рафинированная, листовой прокат нелегированный горячекатаный, шоколадные изделия, турбодвигатели и газовые турбины, измерительные и контрольные приборы, фанера, спецавтотранспорт, пассажирские вагоны, легковые автомобили.Также предприниматели смогли задать экспертам РЭЦ интересующие вопросы. В частности экспортеров интересовали тонкости сертификации продукции.Министр экономического развития области Андрей Разборов призвал представителей бизнеса принять участие в форуме «Россия – Африка», который пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.Содействие выходу саратовских предприятий на экспорт соответствует целям национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».