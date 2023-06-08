Обязательство по сохранению памятника получили владельцы бывшего дома Виттенбурга

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Отметим, что историко-культурную экспертизу комитет организовал в 2020 году. В результате исследований памятник получил категорию местного (муниципального) значения. Также для объекта разработаны и утверждены границы территории и предмет охраны.По сведениям экспертов, здание было выстроено в конце XIX века. На 1901 год оно принадлежало саратовскому мещанину Эдуарду Васильевичу Виттенбургу. Он имел магазин красок на Немецкой улице (сейчас проспект имени Петра Столыпина), а затем фотографический магазин. После его смерти в 1906 году домовладение отошло жене – Елизавете Фридриховне, а затем сыну – Владимиру Эдуардовичу.В 1911 году на торгах здание приобрел известный домовладелец Дмитрий Васильевич Тихомиров, который покупал домовладения, приводил их в порядок, а потом продавал с выгодой. С 1915 года и до национализации в 1918 году владелицей была Екатерина Герасимовна Аксенова.