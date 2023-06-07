В Ростехе сообщили об испытаниях беспилотника БАС-200

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Большая грузоподъемность беспилотника позволяет использовать его для выполнения самых разных задач, отметил Олег Гуляев, первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по производству вертолетной техники. БАС-200 может доставлять различные грузы, а также быть носителем оборудования для геологоразведки и экологического мониторинга, мультиспектральной съемки, которая применяется в лесном и сельском хозяйстве. Информация с БПЛА поступает в режиме реального времени на пульт управления, что важно и при выполнении работ поисково-спасательного характера.От пункта управления максимальная удаленность беспилотника составляет более 80 км. Управление аппаратом в определенных ситуациях может передаваться от станции к станции, и это позволит увеличить максимальную дальность полета БПЛА до 400 км. Продолжительность полета беспилотника с грузом 50 кг — до 4 часов. БАС-200 может нести различное оборудование для геологоразведки и мониторинга местности: гравиметр, магнитометр, спектрометр, гиростабилизированную оптико-электронную систему и др. Все эти приборы в составе аппарата уже протестированы.БЛА вертолетного типа БАС-200 спроектирован по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и оснащен роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля. В комплекс БАС-200 входят два беспилотных летательных аппарата. Они размещаются в транспортном контейнере с заправочной системой, ремонтным комплектом и лебедками. Также есть наземная станция управления с двумя автоматизированными рабочими местами – внешнего пилота и оператора навесного оборудования.В Москве с 18 по 20 мая проходила международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2023. Холдинг «Вертолеты России» включил беспилотник БАС-200 в свою экспозицию. Разработчиком БПЛА является Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов»), на предприятиях которого созданы более 20 основных типов вертолетов и их модификаций. В состав Центра входят опытно-конструкторское бюро и опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.