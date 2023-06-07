В Ростехе сообщили об испытаниях беспилотника БАС-200
Об испытаниях беспилотника БАС-200 сообщили в холдинге «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Учебно-тренировочные полеты БПЛА состоялись с максимальной взлетной массой впервые. Она достигала 200 кг (максимальная проектная масса).
Большая грузоподъемность беспилотника позволяет использовать его для выполнения самых разных задач, отметил Олег Гуляев, первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по производству вертолетной техники. БАС-200 может доставлять различные грузы, а также быть носителем оборудования для геологоразведки и экологического мониторинга, мультиспектральной съемки, которая применяется в лесном и сельском хозяйстве. Информация с БПЛА поступает в режиме реального времени на пульт управления, что важно и при выполнении работ поисково-спасательного характера.
От пункта управления максимальная удаленность беспилотника составляет более 80 км. Управление аппаратом в определенных ситуациях может передаваться от станции к станции, и это позволит увеличить максимальную дальность полета БПЛА до 400 км. Продолжительность полета беспилотника с грузом 50 кг — до 4 часов. БАС-200 может нести различное оборудование для геологоразведки и мониторинга местности: гравиметр, магнитометр, спектрометр, гиростабилизированную оптико-электронную систему и др. Все эти приборы в составе аппарата уже протестированы.
БЛА вертолетного типа БАС-200 спроектирован по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом и оснащен роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля. В комплекс БАС-200 входят два беспилотных летательных аппарата. Они размещаются в транспортном контейнере с заправочной системой, ремонтным комплектом и лебедками. Также есть наземная станция управления с двумя автоматизированными рабочими местами – внешнего пилота и оператора навесного оборудования.
В Москве с 18 по 20 мая проходила международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2023. Холдинг «Вертолеты России» включил беспилотник БАС-200 в свою экспозицию. Разработчиком БПЛА является Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО «НЦВ Миль и Камов»), на предприятиях которого созданы более 20 основных типов вертолетов и их модификаций. В состав Центра входят опытно-конструкторское бюро и опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.