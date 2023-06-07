Министр рассказал об услугах Регионального центра инжиниринга

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Министр экономического развития области Андрей Разборов на депутатских слушаниях «Инновационная экономика Саратовской области: проблемы и перспективы» рассказал о господдержке предприятий обрабатывающих производств и инновационных компаний.Так, три предприятия региона, активно внедряющие инновации, в рамках совместных программ федерального и регионального Фондов развития промышленности получили поддержку на общую сумму 252 млн рублей, еще одна компания получила льготный заем в размере 28,5 млн рублей на пополнение оборотных средств.«Кроме этого, в 2022 году региональным ФРП предоставлены гранты на возмещение процентов по оборотным средствам девяти промышленных предприятий на общую сумму более 25 млн рублей», - отметил министр.С 2020 года в регионе функционирует особая экономическая зона, резиденты которой в том числе создают, производят и реализуют научно-техническую продукцию. Для стимулирования их деятельности установлены налоговые льготы и преференции. Всего действующими резидентами осуществлены инвестиции в размере более 9 млрд рублей, создано более 100 новых рабочих мест.В регионе реализуется целый комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».Предпринимателям оказывается прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, обеспечен доступ к льготному кредитованию.Отдельное внимание Андрей Разборов уделил услугам Регионального центра инжиниринга, которые особенно востребованы у предприятий, разрабатывающих новую продукцию и внедряющих инновации.«В 2022 году компаниям региона оказана 591 комплексная услуга, заключено 96 договоров с 49 предприятиями на инжиниринговые услуги, реализовано 3 программы модернизации перевооружения производства с объемом собственных инвестиций субъектов бизнеса более 20 млн рублей», - рассказал министр экономического развития области.Например, заводу «Аврора» поддержка РЦИ позволила в 2022 году втрое увеличить портфель заказов на поставку оборудования, объем реализации продукции вырос в 4 раза. Кроме того, при содействии центра компанией в прошлом году был получен грант в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям.А ООО «Геофизмаш» поддержка позволила успешно наладить выпуск импортозамещающей продукции, которая сегодня востребована на предприятиях нефтяной промышленности.Еще одной организацией, оказывающей специализированную поддержку инновационным компаниям, является Венчурный фонд области.В заключение Андрей Разборов отметил, что на региональном уровне для предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере научных исследований и разработок, действуют двухлетние налоговые каникулы по УСН для впервые зарегистрированных до конца 2024 года и пониженная ставка при применении УСН с объектом «доходы».