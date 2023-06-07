Министр рассказал об услугах Регионального центра инжиниринга
Министр экономического развития области Андрей Разборов на депутатских слушаниях «Инновационная экономика Саратовской области: проблемы и перспективы» рассказал о господдержке предприятий обрабатывающих производств и инновационных компаний.
Так, три предприятия региона, активно внедряющие инновации, в рамках совместных программ федерального и регионального Фондов развития промышленности получили поддержку на общую сумму 252 млн рублей, еще одна компания получила льготный заем в размере 28,5 млн рублей на пополнение оборотных средств.
«Кроме этого, в 2022 году региональным ФРП предоставлены гранты на возмещение процентов по оборотным средствам девяти промышленных предприятий на общую сумму более 25 млн рублей», - отметил министр.
С 2020 года в регионе функционирует особая экономическая зона, резиденты которой в том числе создают, производят и реализуют научно-техническую продукцию. Для стимулирования их деятельности установлены налоговые льготы и преференции. Всего действующими резидентами осуществлены инвестиции в размере более 9 млрд рублей, создано более 100 новых рабочих мест.
В регионе реализуется целый комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».
Предпринимателям оказывается прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, обеспечен доступ к льготному кредитованию.
Отдельное внимание Андрей Разборов уделил услугам Регионального центра инжиниринга, которые особенно востребованы у предприятий, разрабатывающих новую продукцию и внедряющих инновации.
«В 2022 году компаниям региона оказана 591 комплексная услуга, заключено 96 договоров с 49 предприятиями на инжиниринговые услуги, реализовано 3 программы модернизации перевооружения производства с объемом собственных инвестиций субъектов бизнеса более 20 млн рублей», - рассказал министр экономического развития области.
Например, заводу «Аврора» поддержка РЦИ позволила в 2022 году втрое увеличить портфель заказов на поставку оборудования, объем реализации продукции вырос в 4 раза. Кроме того, при содействии центра компанией в прошлом году был получен грант в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям.
А ООО «Геофизмаш» поддержка позволила успешно наладить выпуск импортозамещающей продукции, которая сегодня востребована на предприятиях нефтяной промышленности.
Еще одной организацией, оказывающей специализированную поддержку инновационным компаниям, является Венчурный фонд области.
В заключение Андрей Разборов отметил, что на региональном уровне для предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере научных исследований и разработок, действуют двухлетние налоговые каникулы по УСН для впервые зарегистрированных до конца 2024 года и пониженная ставка при применении УСН с объектом «доходы».