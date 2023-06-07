7 июня 2023 СРЕДА
Новости
21:11 | 07 июня
В Ростехе сообщили об испытаниях беспилотника БАС-200
18:00 | 07 июня
В Саратове благоустроят парк "Липки" в 2024 году
17:03 | 07 июня
Саратовские дзюдоисты — бронзовые призеры Всероссийских соревнований
16:00 | 07 июня
Туристические поездки на электропоезде из Саратова в Волгоград состоятся 10 и 11 июня
15:01 | 07 июня
В приютах для бездомных животных строят вольеры и оборудуют кормокухни
14:01 | 07 июня
В радищевском музее пойдет выставка "Рождённые дважды"
13:15 | 07 июня
Министр рассказал об услугах Регионального центра инжиниринга
13:02 | 07 июня
В Саратовской области планируется создать сеть заказников
12:00 | 07 июня
Саратовская филармония безвозмездно передаст фраки для музыкантов симфонического оркестра Донецкой филармонии
11:23 | 07 июня
В Саратовской области досрочно отремонтируют 50 районных домов культуры
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Министр рассказал об услугах Регионального центра инжиниринга

Новости


Министр экономического развития области Андрей Разборов на депутатских слушаниях «Инновационная экономика Саратовской области: проблемы и перспективы» рассказал о господдержке предприятий обрабатывающих производств и инновационных компаний.

Так, три предприятия региона, активно внедряющие инновации, в рамках совместных программ федерального и регионального Фондов развития промышленности получили поддержку на общую сумму 252 млн рублей, еще одна компания получила льготный заем в размере 28,5 млн рублей на пополнение оборотных средств.

«Кроме этого, в 2022 году региональным ФРП предоставлены гранты на возмещение процентов по оборотным средствам девяти промышленных предприятий на общую сумму более 25 млн рублей», - отметил министр.

С 2020 года в регионе функционирует особая экономическая зона, резиденты которой в том числе создают, производят и реализуют научно-техническую продукцию. Для стимулирования их деятельности установлены налоговые льготы и преференции. Всего действующими резидентами осуществлены инвестиции в размере более 9 млрд рублей, создано более 100 новых рабочих мест.

В регионе реализуется целый комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».

Предпринимателям оказывается прямая финансовая поддержка в виде субсидий и грантов, обеспечен доступ к льготному кредитованию.

Отдельное внимание Андрей Разборов уделил услугам Регионального центра инжиниринга, которые особенно востребованы у предприятий, разрабатывающих новую продукцию и внедряющих инновации.

«В 2022 году компаниям региона оказана 591 комплексная услуга, заключено 96 договоров с 49 предприятиями на инжиниринговые услуги, реализовано 3 программы модернизации перевооружения производства с объемом собственных инвестиций субъектов бизнеса более 20 млн рублей», - рассказал министр экономического развития области.

Например, заводу «Аврора» поддержка РЦИ позволила в 2022 году втрое увеличить портфель заказов на поставку оборудования, объем реализации продукции вырос в 4 раза. Кроме того, при содействии центра компанией в прошлом году был получен грант в размере 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям.

А ООО «Геофизмаш» поддержка позволила успешно наладить выпуск импортозамещающей продукции, которая сегодня востребована на предприятиях нефтяной промышленности.

Еще одной организацией, оказывающей специализированную поддержку инновационным компаниям, является Венчурный фонд области.

В заключение Андрей Разборов отметил, что на региональном уровне для предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере научных исследований и разработок, действуют двухлетние налоговые каникулы по УСН для впервые зарегистрированных до конца 2024 года и пониженная ставка при применении УСН с объектом «доходы».