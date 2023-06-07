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В Саратовской области досрочно отремонтируют 50 районных домов культуры

Новости

В 2023 году в Саратовской области продолжается восстановление самой массовой сети сельских домов культуры. Губернаторская программа по ремонту 50 домов культуры успешно зарекомендовала себя в 2022 году. За счет средств областного бюджета проведен капитальный и текущий ремонт 50 домов культуры муниципальных образований области на общую сумму 74,2 млн рублей.
В Саратовской области досрочно отремонтируют 50 районных домов культуры

Напомним, что региональная программа по ремонту 50 Домов культуры была инициирована летом 2021 года председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, и находится на личном контроле губернатора области Романа Бусаргина.

В этом году 50 ДК из 38 муниципальных районов и города Саратова вновь получили средства на проведение ремонтных работ. Основу проекта составляют работы по ремонту кровель зданий домов культуры.

– Основная проблема сельских ДК – состояние кровли, – отметил заместитель министра культуры области Владимир Баркетов. – В 2023 году проект также предусматривает ремонт помещений, замену оконных и дверных блоков, ремонт и утепление фасадов. В рамках государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» предусмотрено 70,2 млн руб. на проведение ремонтов кровель 50 домов культуры. Сейчас работы уже завершились на 29 объектах. Еще на 15 – провели 70% запланированного ремонта. Ремонтные работы идут с опережением плановых сроков.

Важно отметить, что все 50 Домов культуры, отремонтированные благодаря проекту в прошлом году, работают с полной творческой отдачей. Как рассказала клубный работник Дома культуры с. Куриловка Вольского района Галина Миронова, теперь не только дети, но и старшее поколение все чаще собираются для общения и творчества, участвуют в мероприятиях. Жители уверены, что благодаря вниманию губернатора и таким возрождающим проектам, сельские клубы будут развиваться и процветать.