В Саратовской области досрочно отремонтируют 50 районных домов культуры

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Напомним, что региональная программа по ремонту 50 Домов культуры была инициирована летом 2021 года председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, и находится на личном контроле губернатора области Романа Бусаргина.В этом году 50 ДК из 38 муниципальных районов и города Саратова вновь получили средства на проведение ремонтных работ. Основу проекта составляют работы по ремонту кровель зданий домов культуры.– Основная проблема сельских ДК – состояние кровли, – отметил заместитель министра культуры области Владимир Баркетов. – В 2023 году проект также предусматривает ремонт помещений, замену оконных и дверных блоков, ремонт и утепление фасадов. В рамках государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» предусмотрено 70,2 млн руб. на проведение ремонтов кровель 50 домов культуры. Сейчас работы уже завершились на 29 объектах. Еще на 15 – провели 70% запланированного ремонта. Ремонтные работы идут с опережением плановых сроков.Важно отметить, что все 50 Домов культуры, отремонтированные благодаря проекту в прошлом году, работают с полной творческой отдачей. Как рассказала клубный работник Дома культуры с. Куриловка Вольского района Галина Миронова, теперь не только дети, но и старшее поколение все чаще собираются для общения и творчества, участвуют в мероприятиях. Жители уверены, что благодаря вниманию губернатора и таким возрождающим проектам, сельские клубы будут развиваться и процветать.