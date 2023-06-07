В Саратове открылось региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора

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«Для нас почетно, что региональное отделение создается в год 30-летнего юбилея Собора – одной из главных патриотических организаций страны. Убежден, что создание в Саратове регионального отделения станет важным шагом для развития гуманитарных связей, поможет еще большему укреплению сотрудничества власти и церкви», - отметил Роман Бусаргин.Губернатор поблагодарил Саратовскую митрополию за активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших ребят – участников СВО, за поддержку семей наших бойцов, которым требуется духовное наставление.«Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Собор, девиз которого - объединять, очень многое делает для национальной консолидации. Сегодня наш народ столкнулся с беспрецедентными вызовами. Неонацисты атакуют новые регионы, где живут наши граждане, для которых русский язык, русская культура всегда были родными. Это наши люди и мы обязаны наладить там мирную жизнь», - подчеркнул губернатор.Всемирный Русский Народный Собор был создан в 1993 году. Он образован по инициативе Русской Православной Церкви для объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. Сейчас главой Собора является Святейший Патриарх Кирилл. В России действует около 50 региональных отделений организации.