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В Саратове благоустроят парк "Липки" в 2024 году

Новости

В регионе подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие 360 тысяч жителей области. Регион вошел в число самых активных участников голосования.

В Саратове территории для благоустройства выбрали 163 тысячи жителей.

В тройку победителей вошли:

-сквер по улице Прессовой, за который проголосовали более 26 тыс. жителей
-сквер по проспекту 50 лет Октября, набравший 23,9 тыс. голосов
-городской сад «Липки» - 19,5 тыс. голосов

Указанные территории будут благоустроены в 2024 году в первую очередь.