В Саратове благоустроят парк "Липки" в 2024 году

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В Саратове территории для благоустройства выбрали 163 тысячи жителей.В тройку победителей вошли:-сквер по улице Прессовой, за который проголосовали более 26 тыс. жителей-сквер по проспекту 50 лет Октября, набравший 23,9 тыс. голосов-городской сад «Липки» - 19,5 тыс. голосовУказанные территории будут благоустроены в 2024 году в первую очередь.