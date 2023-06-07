В Саратове благоустроят парк "Липки" в 2024 году
В регионе подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие 360 тысяч жителей области. Регион вошел в число самых активных участников голосования.
В Саратове территории для благоустройства выбрали 163 тысячи жителей.
В тройку победителей вошли:
-сквер по улице Прессовой, за который проголосовали более 26 тыс. жителей
-сквер по проспекту 50 лет Октября, набравший 23,9 тыс. голосов
-городской сад «Липки» - 19,5 тыс. голосов
Указанные территории будут благоустроены в 2024 году в первую очередь.