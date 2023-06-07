Подведены итоги голосования по благоустройству в Саратовской области

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«Президентом поручено увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды – это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина, – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Самыми активными оказались жители Чеченской Республики, Томской области, Республики Тыва, Республики Алтай, Башкортостана, Свердловской, Челябинской, Саратовской и Самарской областей, а также Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа».На обсуждение было вынесено более 5 тысяч объектов из более 1,5 тысяч муниципальных образований.«Более половины голосов – 8 млн – мы собрали именно благодаря волонтерам, – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. – Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. В целом в рамках голосования из отобранных за два предыдущих года 4 397 проектов уже реализовано 2 468, в стадии реализации – 1 929».В Саратовской области в голосовании приняли участие 360 тысяч жителей. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв. «Жители региона стали одними из самых активных в стране по голосованию, – подчеркнул зампред. – Мы видим всё возрастающий интерес саратовцев к созданию комфортной городской среды в области. Жители участвуют в нацпроекте на каждом этапе: вместе с муниципалитетами формируют перечень общественных территорий, который размещается на платформе, затем голосуют за полюбившийся сквер и следят за реализацией проекта. Благодарим саратовцев за такую активную позицию! Информировать о проекте помогали волонтеры. В этом году добровольцами стали 3158 человек».В Саратове в голосовании приняли участие 163 тысячи жителей. В тройку территорий-победителей вошли сквер по улице Прессовой (26,7 тысячи голосов), сквер по проспекту 50 лет Октября (23,9 тысячи голосов) и сад Липки (19,5).Территории, набравшие наибольшее число голосов в каждом районе, будут благоустроены в 2024 году в первую очередь.