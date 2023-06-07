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16 педагогов по президентской программе поедут работать в саратовские села

Новости

Губернатор Роман Бусаргин встретился с победителями Федеральной программы «Земский учитель», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

16 педагогов по президентской программе поедут работать в саратовские села


В Саратовской области благодаря этой поддержке уже работает 57 педагогов. В этом году будут трудоустроены еще 16 учителей, из которых 5 приехали из других регионов. В рамках проекта победителям предоставляется единовременная выплата в миллион рублей. Педагогам нужно будет отработать в сельских населенных пунктах 5 лет.

«Ваша работа помогает выполнять важнейшую государственную задачу - обеспечивать нашим детям качественное образование независимо от территории, где они живут. Учителей нужно беречь и стимулировать, соответствующие меры в регионе действуют. Это единовременные выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, отдельная премия лучшим классным руководителям. В этом году увеличен призовой фонд победителям регионального этапа конкурса «Учитель года». В конце мая учреждена региональная премия за стобалльников. Так что у каждого из вас есть шанс проявить себя и стать лучшим», - сказал губернатор присутствующим.

После глава региона обсудил с педагогами помощь, которая им необходима первое время на новом месте. Роман Бусаргин обратился к главам муниципальных районов и городских округов с просьбой взять под личный контроль поддержку земских учителей и создать надлежащие условия для их жизни и профессиональной деятельности.