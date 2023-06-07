Саратовские дзюдоисты — бронзовые призеры Всероссийских соревнований
В Санкт- Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди спортсменов 2009-10 гг.р.
В турнире приняли участие 469 спортсменов из 42 регионов.
Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» показали следующие результаты:
Бронзовыми медалистами стали:
Валерия Федюкова в весовой категории до 63 кг
Василиса Аксёнова в весовой категории свыше 63 кг
Подготовили спортсменов: Владимир Васильев, Шамиль Тимофеев
Екатерина Ерокина в весовой категории до 40 кг
Александр Голованов в весовой категории до 46 кг
Подготовили спортсменов: Леван Тедешвили, Яков Осипов, Нвер Григорян.