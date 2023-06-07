Саратовские дзюдоисты — бронзовые призеры Всероссийских соревнований

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В турнире приняли участие 469 спортсменов из 42 регионов.Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» показали следующие результаты:Бронзовыми медалистами стали:Валерия Федюкова в весовой категории до 63 кгВасилиса Аксёнова в весовой категории свыше 63 кгПодготовили спортсменов: Владимир Васильев, Шамиль ТимофеевЕкатерина Ерокина в весовой категории до 40 кгАлександр Голованов в весовой категории до 46 кгПодготовили спортсменов: Леван Тедешвили, Яков Осипов, Нвер Григорян.