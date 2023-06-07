7 июня 2023 СРЕДА
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Туристические поездки на электропоезде из Саратова в Волгоград состоятся 10 и 11 июня

Новости


В преддверии Дня России, 10 и 11 июня, будут организованы две туристические поездки на электропоезде из Саратова в Волгоград. На прогулку по городу-герою и знакомство с его главными достопримечательностями будет отведено около шести часов.
Туристические поездки на электропоезде из Саратова в Волгоград состоятся 10 и 11 июня

В указанные дни пригородный поезд №6182 будет отправляться со станции Саратов-1 в 6:38 (время местное), прибывать в Волгоград в 11:01 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы будут отправляться на пригородном поезде №6185 в 17:00 (время московское), прибывать в Саратов в 23:19 (время местное).

В рамках каждого тура предусмотрена прогулка по Аллее Героев, посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).
Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.