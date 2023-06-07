В радищевском музее пойдет выставка "Рождённые дважды"

просмотров: 151

Главные экспонаты – акварели и рисунки, которые хранятся в собрании музея-заповедника «Царское Село». Это важный художественный документ истории – более 30 работ ленинградских художников.24 января 1944-го город Пушкин был освобожден от фашистской оккупации. А уже в марте 1944-го Государственная инспекция по охране памятников направила в только что созданную Дирекцию дворцов-музеев и парков г. Пушкина тех, кто зафиксирует состояние архитектурных шедевров. Сюда приехали молодые художники Александр Васильев, Нина Веселова, Ия Михранянц, Юрий Тулин, Леонид Хижинский и фотографы Михаил Величко, Сергей Гасилов, Илья Наровлянский. В их рисунках, набросках, акварелях и фотографиях предстала страшная картина разрушений. Многим тогда казалось, что возродить дворцово-парковый ансамбль невозможно. Материалов не хватало, художники работали в основном карандашом и тушью, и лишь часть работ выполнили в технике акварели и гуаши. Они верили в то, что занимаются важным делом – созданием документальной хроники эпохи.Прямо на глазах художников общая картина менялась: сохранившиеся фрагменты зданий очищали от завалов и мусора, воронки от бомб заполняли щебнем и землей. Природа тоже брала свое – уже весной 1944-го кусты сирени и жасмина стали скрывать следы разрушений. Искалеченный в годы войны Екатерининский парк всего за год был подготовлен к приему посетителей. Затем последовала сложнейшая и беспрецедентная работа по воссозданию дворцово-паркового ансамбля, которая продолжается и сегодня.Индивидуальное восприятие каждым художником общей для всех трагедии на выставке дополняют подлинные фрагменты отделки дворцов и павильонов. Сотрудники музея, которые обнаружили их на развалинах и сохранили после войны, знали, что наступит время, и материальные свидетельства превращённых в руины царскосельских памятников станут бесценными образцами для будущих восстановительных работ.О разрушениях царскосельского ансамбля и его возрождении свидетельствуют и другие экспонаты выставки – чертежи, документы, рукописные материалы.– Мы благодарны российским музеям, которые откликнулись на наше предложение принять в своих стенах «Рожденных дважды». Эта выставка – о вечных ценностях, о силе человеческого духа, о спасенной красоте. Она напоминает о людях, благодаря самоотверженному труду которых стало возможным второе рождение царскосельского ансамбля, – говорит директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.Генеральный директор Радищевского музея Елена Галактионова выступила со следующими словами: «Эта уникальная выставка позволяет лучше узнать историю и культуру нашей страны, она становится важным событием в жизни нашего региона. В течение трёх месяцев на выставке будут проходить творческие мастерские, художественно-музыкальные программы, видеопоказы, интерактивные экскурсии».