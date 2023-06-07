7 июня 2023 СРЕДА
Новости
21:11 | 07 июня
В Ростехе сообщили об испытаниях беспилотника БАС-200
18:00 | 07 июня
В Саратове благоустроят парк "Липки" в 2024 году
17:03 | 07 июня
Саратовские дзюдоисты — бронзовые призеры Всероссийских соревнований
16:00 | 07 июня
Туристические поездки на электропоезде из Саратова в Волгоград состоятся 10 и 11 июня
15:01 | 07 июня
В приютах для бездомных животных строят вольеры и оборудуют кормокухни
14:01 | 07 июня
В радищевском музее пойдет выставка "Рождённые дважды"
13:15 | 07 июня
Министр рассказал об услугах Регионального центра инжиниринга
13:02 | 07 июня
В Саратовской области планируется создать сеть заказников
12:00 | 07 июня
Саратовская филармония безвозмездно передаст фраки для музыкантов симфонического оркестра Донецкой филармонии
11:23 | 07 июня
В Саратовской области досрочно отремонтируют 50 районных домов культуры
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В приютах для бездомных животных строят вольеры и оборудуют кормокухни

Новости

Пять вольеров построили и закупили строительные материалы для строительства 10 вольеров для животных в автономной некоммерческой организации оказания услуг в области содержания животных «ЗооЦентр».
В приютах для бездомных животных строят вольеры и оборудуют кормокухни

Отремонтировано карантинное помещение и построены 22 вольера для постоянного содержания животных в приюте помощи бездомным и домашним животным «Ковчег» г. Петровска.

Работы выполняются на средства гранта, выделенного на организацию деятельности приютов для животных без владельцев. Денежные средства выделены по инициативе Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Особенностью гранта стало то, что кроме мероприятий, связанных с созданием дополнительных вольеров, также предусматривается возможность организации вспомогательных объектов, необходимых для нормальной деятельности приютов: кормокухни, ветеринарных пунктов, карантинных помещений, инструментария и оборудования для них.

Полном ходом идет подготовка к строительству кормокухни и карантинного помещения в местной общественной организации по защите животных «Беспризорное счастье» г. Пугачева. Для этого подготовлен участок, к которому подведено централизованное водоснабжение и электричество. Кроме того, за счет средств гранта построено 10 вольеров для содержания животных и закуплены материалы на строительство еще 14 вольеров.

«Грантовая поддержка ориентирована на гуманное отношение к животным без владельцев. Выделенные средства позволяют улучшить материально-техническое обеспечение приютов, в том числе увеличить количество вольеров, создать необходимые условия для ветеринарного обеспечения содержащихся в приютах животных, а также обеспечить их качественным кормом за счет создания специализированных кормокухонь», - отметил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.