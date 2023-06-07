В приютах для бездомных животных строят вольеры и оборудуют кормокухни

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Пять вольеров построили и закупили строительные материалы для строительства 10 вольеров для животных в автономной некоммерческой организации оказания услуг в области содержания животных «ЗооЦентр».Отремонтировано карантинное помещение и построены 22 вольера для постоянного содержания животных в приюте помощи бездомным и домашним животным «Ковчег» г. Петровска.Работы выполняются на средства гранта, выделенного на организацию деятельности приютов для животных без владельцев. Денежные средства выделены по инициативе Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.Особенностью гранта стало то, что кроме мероприятий, связанных с созданием дополнительных вольеров, также предусматривается возможность организации вспомогательных объектов, необходимых для нормальной деятельности приютов: кормокухни, ветеринарных пунктов, карантинных помещений, инструментария и оборудования для них.Полном ходом идет подготовка к строительству кормокухни и карантинного помещения в местной общественной организации по защите животных «Беспризорное счастье» г. Пугачева. Для этого подготовлен участок, к которому подведено централизованное водоснабжение и электричество. Кроме того, за счет средств гранта построено 10 вольеров для содержания животных и закуплены материалы на строительство еще 14 вольеров.«Грантовая поддержка ориентирована на гуманное отношение к животным без владельцев. Выделенные средства позволяют улучшить материально-техническое обеспечение приютов, в том числе увеличить количество вольеров, создать необходимые условия для ветеринарного обеспечения содержащихся в приютах животных, а также обеспечить их качественным кормом за счет создания специализированных кормокухонь», - отметил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.