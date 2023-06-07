В Саратовской области планируется создать сеть заказников
С 1 июля начнет работать государственное бюджетное учреждение, которое будет обслуживать зоологические заказники в Саратовской области. Его сотрудники будут следить за сохранностью территории, вести подкормку животных и экологический мониторинг. Этот вопрос губернатор Роман Бусаргин обсудил на встрече с министром – председателем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александром Гавриловым.
В прошлом году впервые в регионе был создан заказник «Центральный», включающих территории в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. Еще один заказник планируют открыть в Лысогорском районе. В настоящее время идет описание границ будущей базы для роста численности животных.
Также на встрече обсуждалось открытие сезона охоты на сурка и кабана с 1 июля. Было отмечено, комитет проводит жеребьевку, в которой может поучаствовать каждый желающий. Процедура максимально открытая и проходит в прямом эфире. Это позволяет обеспечить прозрачность процесса.