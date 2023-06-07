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Саратовская филармония безвозмездно передаст фраки для музыкантов симфонического оркестра Донецкой филармонии

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Саратовская филармония присоединяется к акции «Общая сцена», инициированной Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Участие в акции предполагает сбор и передачу в театры и концертные организации новых регионов костюмов, реквизита, бутафории, оборудования для развития материально-технической базы и обеспечения бесперебойной творческой работы.

Филармония безвозмездно передает десять фраков для музыкантов симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии. Сценические костюмы будут торжественно вручены на концерте Донецкого симфонического оркестра, который состоится в концертном зале Саратовской филармонии 15 сентября 2023 года.

«Мы откликнулись на данное предложение по зову сердца. Пока филармония в числе первых из областных учреждений культуры по России, принявших участие в акции, и единственная в Саратовской области. Однако, мы не сомневаемся, что за нами последуют и другие. Культура объединяет – эти слова сегодня наполнены новым смыслом. Мы оказываем поддержку нашим коллегам, вкладывая в свои действия любовь, сострадание и милосердие», - отметила директор филармонии Анэта Николаева.

По мнению концертмейстера Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии Вадима Леуса «Для музыканта возможность играть – это сама жизнь. Страшно представить, в какой ситуации оказались сегодня наши коллеги из Донецкого симфонического. Мы рады, что есть возможность принимать музыкантов оркестра на сцене Саратовской филармонии. Сейчас важно быть неравнодушными, оказывать максимальную поддержку всем коллективам. Донецкий симфонический оркестр сегодня много гастролирует по России, его тепло встречают в разных городах нашей большой страны. Хочется пожелать коллективу ярких концертов и благодарных слушателей. Мы вместе!».