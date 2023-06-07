За 5 месяцев в Саратовской области перевели на газ 313 домов
313 домов в Саратовской области подключили к газовой инфраструктуре в рамках догазификации за 5 месяцев 2023 года. Всего же с начала социальной программы, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, возможностью бесплатно подвести газ до границ домовладений и перевести дом на голубое топливо воспользовались почти 2 тысячи жителей.
Напомним, с этого года догазификация объявлена бессрочной. За время действия программы с ее участниками в Саратовской области заключено свыше 4,5 тысячи договоров.
Специалисты министерства промышленности и энергетики области готовы ответить на вопросы, касающиеся газификации и догазификации. Направить обращение можно онлайн через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте минпромэнерго и страничке ВКонтакте@minprom64. Задать вопрос можно в социальных сетях минпрома – его зафиксирует система мониторинга «Инцидент Менеджмент» и направит нам для ответа.