За 5 месяцев в Саратовской области перевели на газ 313 домов

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Напомним, с этого года догазификация объявлена бессрочной. За время действия программы с ее участниками в Саратовской области заключено свыше 4,5 тысячи договоров.Специалисты министерства промышленности и энергетики области готовы ответить на вопросы, касающиеся газификации и догазификации. Направить обращение можно онлайн через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте минпромэнерго и страничке ВКонтакте@minprom64. Задать вопрос можно в социальных сетях минпрома – его зафиксирует система мониторинга «Инцидент Менеджмент» и направит нам для ответа.