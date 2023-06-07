Представители области приняли участие в награждении победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

просмотров: 179

Дипломы Правительства Российской Федерации за победу в конкурсе лауреатам вручили министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачёв, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, директор Департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрий Косткин, начальник Управления анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами Федерального агентства по делам национальностей Иван Власов.От Саратовской области в церемонии награждения победителей приняли участие руководитель аппарата Безымянского муниципального образования Энгельсского района Галина Бодренко, заместитель председателя комитета по экономике, начальник управления стратегического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Город Саратов» Олег Савенков, глава Балашовского района Павел Петраков.Напомним, за победу в номинации «Градостроительная политика» Безымянское сельское поселение Энгельского района выиграло приз 2,7 млн.руб. В номинации «Муниципальная экономическая политика» второе место занял город Саратов, размер приза составил 36 млн.руб. В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» первое место занял город Балашов, размер приза - 45 млн. руб.