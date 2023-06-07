7 июня 2023 СРЕДА
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Региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей переехал в центр Саратова

Новости
С 5 июня региональный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей располагается по одному адресу с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей переехал в центр Саратова


Теперь за помощью можно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, д. 30/34.

Напомним, по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина 16 марта в Саратове был открыт региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Среди задач центра – создание единой региональной базы данных, в том числе формирование социальных паспортов членов семей мобилизованных, призванных на военную службу, консультирование и социальное сопровождение в решении возникающих межведомственных вопросов как участников специальной военной операции, так и членов их семей. Телефон «горячей линии» центра: 8 (8452) 65-33-63.

1 июня свою работу начал региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного во всех субъектах страны по поручению Президента Владимира Путина.

Основным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов.

Получить консультацию специалистов фонда можно по телефону 8 (8452) 65-31-31.