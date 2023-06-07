Региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей переехал в центр Саратова
С 5 июня региональный центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей располагается по одному адресу с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Теперь за помощью можно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, д. 30/34.
Напомним, по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина 16 марта в Саратове был открыт региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.
Среди задач центра – создание единой региональной базы данных, в том числе формирование социальных паспортов членов семей мобилизованных, призванных на военную службу, консультирование и социальное сопровождение в решении возникающих межведомственных вопросов как участников специальной военной операции, так и членов их семей. Телефон «горячей линии» центра: 8 (8452) 65-33-63.
1 июня свою работу начал региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного во всех субъектах страны по поручению Президента Владимира Путина.
Основным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов.
Получить консультацию специалистов фонда можно по телефону 8 (8452) 65-31-31.
Теперь за помощью можно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, д. 30/34.
Напомним, по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина 16 марта в Саратове был открыт региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.
Среди задач центра – создание единой региональной базы данных, в том числе формирование социальных паспортов членов семей мобилизованных, призванных на военную службу, консультирование и социальное сопровождение в решении возникающих межведомственных вопросов как участников специальной военной операции, так и членов их семей. Телефон «горячей линии» центра: 8 (8452) 65-33-63.
1 июня свою работу начал региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного во всех субъектах страны по поручению Президента Владимира Путина.
Основным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов.
Получить консультацию специалистов фонда можно по телефону 8 (8452) 65-31-31.