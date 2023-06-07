Региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей переехал в центр Саратова

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Теперь за помощью можно обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, д. 30/34.Напомним, по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина 16 марта в Саратове был открыт региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей.Среди задач центра – создание единой региональной базы данных, в том числе формирование социальных паспортов членов семей мобилизованных, призванных на военную службу, консультирование и социальное сопровождение в решении возникающих межведомственных вопросов как участников специальной военной операции, так и членов их семей. Телефон «горячей линии» центра: 8 (8452) 65-33-63.1 июня свою работу начал региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного во всех субъектах страны по поручению Президента Владимира Путина.Основным направлением деятельности фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение и оказание содействия в получении мер поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, семьям погибших бойцов.Получить консультацию специалистов фонда можно по телефону 8 (8452) 65-31-31.