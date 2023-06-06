В Саратове приостановят строительство высоток без школ и детсадов

просмотров: 89

По данным saratov.aif.ru, речь идет о приостановке строительства 34 домов.В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона уточнили, что дома начали строить без наличия социальной сферы. Новостройки в 20 этажей не обеспечены школами и детскими садами.Среди них дома в Заводском районе на 4-й Нагорной, Пензенской, Чернышевского, Орджоникидзе, а также в жилых комплексах Авиатор-3 и Авиатор-4.В число новостроек, строительство которых приостановят, входят дома, принадлежащие застройщикам «Шэлдом» и ЗАО «УМ - 24».