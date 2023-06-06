Об успехах саратовских аграриев рассказали на всю страну

просмотров: 87

«Я, как руководитель фермерского сообщества региона, а на сегодняшний день у нас насчитывается порядка трех тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, отметил для себя, что на итоговой коллегии Минсельхоза России только трем регионам – Республике Адыгея, Иркутской и Саратовской областям было доверено рассказать о рекордах агропромышленного комплекса 2022 года. Это говорит о действительно заметных результатах работы саратовских сельхозтоваропроизводителей», – отмечает Александр Кожин, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и иных сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области «Возрождение».По его словам, членам Ассоциации приходится много ездить по хозяйствам, и в большинстве своем фермеры отмечают положительные сдвиги на селе, которые стали возможны благодаря, в первую очередь, государственной программе Комплексного развития сельских территорий.– Знаю, региональной властью этому направлению уделяется большое внимание. Со своей стороны хотелось бы высказать пожелание об увеличении софинансирования животноводства, развитие которого сегодня является приоритетным направлением для агропрома области. Рост поголовья сельхозживотных и их продуктивности позволит, в свою очередь, нарастить объемы производства мясо- и молокоперерабатывающих предприятий региона.А фермеры не подведут. У нас впереди – уборочная страда, сенокосная кампания. Сделаем все, чтобы накормить себя, загрузить мощности переработки именно в нашем регионе, – высказался представитель АККОР Саратовской области.