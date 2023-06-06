Об успехах саратовских аграриев рассказали на всю страну
На прошедшей коллегии Минсельхоза РФ глава региона Роман Бусаргин озвучил основные показатели агропромышленного комплекса региона в 2022 году. Он подчеркнул, что достойные результаты – это следствие упорного труда и самоотдачи наших аграриев.
«Я, как руководитель фермерского сообщества региона, а на сегодняшний день у нас насчитывается порядка трех тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, отметил для себя, что на итоговой коллегии Минсельхоза России только трем регионам – Республике Адыгея, Иркутской и Саратовской областям было доверено рассказать о рекордах агропромышленного комплекса 2022 года. Это говорит о действительно заметных результатах работы саратовских сельхозтоваропроизводителей», – отмечает Александр Кожин, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и иных сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской области «Возрождение».
По его словам, членам Ассоциации приходится много ездить по хозяйствам, и в большинстве своем фермеры отмечают положительные сдвиги на селе, которые стали возможны благодаря, в первую очередь, государственной программе Комплексного развития сельских территорий.
– Знаю, региональной властью этому направлению уделяется большое внимание. Со своей стороны хотелось бы высказать пожелание об увеличении софинансирования животноводства, развитие которого сегодня является приоритетным направлением для агропрома области. Рост поголовья сельхозживотных и их продуктивности позволит, в свою очередь, нарастить объемы производства мясо- и молокоперерабатывающих предприятий региона.
А фермеры не подведут. У нас впереди – уборочная страда, сенокосная кампания. Сделаем все, чтобы накормить себя, загрузить мощности переработки именно в нашем регионе, – высказался представитель АККОР Саратовской области.