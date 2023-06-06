По просьбам жителей увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка
В министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в весенний период поступило 1342 обращения через систему «Инцидент-менеджмент». Традиционно с началом дорожного сезона для саратовцев остро встал вопрос проведения ремонта трасс: по теме «дороги» министерство получило и отработало 822 сообщения.
Одним из частых вопросов, которые жители задавали в соцсетях приведение в нормативное состояние дороги между Пугачевом и Балаково – дорога сильно изношена, к тому же использовалась как объездная на время реконструкции моста через Б. Иргиз в Духовницком районе. В 2024 году планируется приступить к ремонту данной трассы. Уже объявлен аукцион по определению подрядной организации.
Также в связи с началом дачного сезона – свою актуальность не потеряла тема «транспорт» - 461 обращение. Одно из популярных направлений – на Татищево и Сторожевку. Ранее перевозчик, обслуживавший маршрут № 491 «Саратов-Светлый» не соблюдал установленное расписание. Для улучшения транспортного обслуживания поселков Татищево и Светлый и села Сторожевка были запущены маршруты № 191 «Саратов-Светлый» и № 191-А «Саратов-Светлый (ч/з Сторожевку)». По многочисленным просьбам пассажиров с 6 июня на маршруте увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка - в расписание добавляются утренний (в 6:30 из п. Светлый) и вечерний (в 21:00 из Саратова) рейсы.