По просьбам жителей увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка

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Одним из частых вопросов, которые жители задавали в соцсетях приведение в нормативное состояние дороги между Пугачевом и Балаково – дорога сильно изношена, к тому же использовалась как объездная на время реконструкции моста через Б. Иргиз в Духовницком районе. В 2024 году планируется приступить к ремонту данной трассы. Уже объявлен аукцион по определению подрядной организации.Также в связи с началом дачного сезона – свою актуальность не потеряла тема «транспорт» - 461 обращение. Одно из популярных направлений – на Татищево и Сторожевку. Ранее перевозчик, обслуживавший маршрут № 491 «Саратов-Светлый» не соблюдал установленное расписание. Для улучшения транспортного обслуживания поселков Татищево и Светлый и села Сторожевка были запущены маршруты № 191 «Саратов-Светлый» и № 191-А «Саратов-Светлый (ч/з Сторожевку)». По многочисленным просьбам пассажиров с 6 июня на маршруте увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка - в расписание добавляются утренний (в 6:30 из п. Светлый) и вечерний (в 21:00 из Саратова) рейсы.