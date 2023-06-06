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Саратовцев приглашают на спектакль артистов русского драматического театра из Еревана

Новости
25 и 26 июня пройдут «Большие гастроли» Государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского (г. Ереван) в Саратове, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках зарубежного направления «Больших гастролей» на сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва будет представлен спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства».

Саратовцев приглашают на спектакль артистов русского драматического театра из Еревана


«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства» (16+)
Постановка: Карен Нерсисян
Сценография: Артур Арутюнян
Художник по костюмам: Гаяне Чолакян
Музыкальное оформление: Карен Нерсисян
Хореография: Ар Асатурян
Зрители увидят одиннадцать коротких историй о смысле жизни и о сегодняшнем дне. Это первая постановка пьесы американского драматурга Дона Нигро в Армении. В русском переводе пьеса называется «Звериные истории». Веселая, грустная, иногда страшная – сегодня она обретает особое звучание.
В ролях: заслуженная артистка РА Анна Баландина, Антон Агаджанян, Эрвин Амирян, Елена Варданян, Арман Межлумян, Лиля Мукучян, Лев Налбандян, Лалита Букия, Артур Петросян, Манвел Хачатрян, Арен Хачатрян, Айари Зурначян, Рипсиме Нагапетян, Вазген Оганесян, Темине Хачатрян
Продолжительность: 1 час 40 минут
Дата показа: 26 июня, 18:00
Историческая сцена ТЮЗа Киселева (ул. Вольская, 83)
Билеты в продаже в кассах и на сайте театра www.tuz-saratov.ru
Входит в программу «Пушкинская карта»
Телефоны касс: (845 2) 242-363 и 695-434