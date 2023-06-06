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В Ставрополе завершился I Всероссийский фестиваль творчества «Российская школьная весна»

Новости

Российская школьная весна - первый в России масштабный фестиваль творческих номеров среди школьников от 14 до 18 лет.
В Ставрополе завершился I Всероссийский фестиваль творчества «Российская школьная весна»

Фестиваль стал настоящим праздником творчества и объединил школьников, наставников и экспертов со всей страны. Саратовскую область представили 17 активистов «Движения первых», которые вынесли на суд жюри 13 номеров в пяти направлениях творчества.

В копилке саратовских школьников два гран-при, пять званий лауреатов и три специальных приза: за концертную программу и направление «оригинальный жанр».

«В Саратовской области самые творческие и активные ребята. Представители студенчества и рабочей молодежи уже не раз это доказали, привозя с Всероссийских фестивалей призовые места. Еще один повод для гордости - результаты наших школьников. Их победы - это отличный результат, и нет никаких сомнений - творчество и Саратов неразрывно связаны. Уверен, Российская школьная весна запомнится участникам на долгие годы и, возможно, мы увидим их на сцене Всероссийской студенческой весны в Саратове уже в следующем году»,- подчеркнул министр молодёжной политики и спорта региона Олег Дубовенко.