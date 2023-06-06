Более 3000 участников основного периода ЕГЭ-2023 сдают экзамены по истории и физике

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ЕГЭ по физике сдавали 1704 участника. Каждый вариант экзаменационной работы по физике состоит из двух частей и включает в себя 30 заданий. Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом, в котором необходимо представить решение задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы.Всего задействовано 49 пунктов проведения экзаменов.Руководитель пункта проведения экзамена лицея №107 г. Саратова Наталья Фролова рассказала о том, как проходит экзамен: «Я работаю руководителем пункта проведения экзамена уже седьмой год. Порядок проведения отлажен, все проходит в штатном режиме. За порядком проведения процедуры экзамена следят общественные наблюдатели. Детям в рамках процедуры стараемся всегда помочь сохранить позитивный настрой, побороть волнение».