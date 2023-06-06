В Саратове начал работу мультимедийный Центр теплоэнергетики ПАО "Т Плюс"

просмотров: 121

В музее работают 13 тематических зон с интерактивными экранами, панорамным кинотеатром, виртуальными экскурсиями и игровыми модулями. Его посетители смогут узнать, как работают электростанции и система теплоснабжения Саратова, познакомят с историей энергетики.«Это интересная и новая для Саратова выставка, которая демонстрирует, как устроен процесс теплоснабжения, и что за ним стоит огромное количество людей, усилий, инженерных технологий. Чтобы показать эту работу изнутри, энергетики открыли мультимедийный центр. Выставка позволит увидеть процессы, которые в обычной жизни большинство людей не замечает. Компании Т Плюс хотелось бы сказать слова благодарности за то, что находит возможности доступным языком разъяснить, насколько такая работа важна, нужна и полезна», - отметил заместитель председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.С 2020 года музей тепла уже побывал в 9 городах, среди которых Оренбург, Пенза, Чебоксары, Киров, Ульяновск, Пермь, Балаково и другие. Посетили его около 40 тыс. человек.Центр теплоэнергетики работает на площади Кирова (около памятника Вавилову) до 16 июня включительно. Его посещение абсолютно бесплатно. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (952) 310-42-22 или на сайте www.teplomuseum.ru.