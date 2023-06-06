6 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
21:33 | 06 июня
Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию для участников фестиваля The BOWL в Москве
21:31 | 06 июня
Движение Ч.Е.С.Н.О.К намерено бороться с недобросовестными инфобизнесменами в российском онлайн-образовании
18:20 | 06 июня
В Саратове приостановят строительство высоток без школ и детсадов
18:13 | 06 июня
Об успехах саратовских аграриев рассказали на всю страну
18:00 | 06 июня
По просьбам жителей увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка
17:00 | 06 июня
В Саратове начал работу мультимедийный Центр теплоэнергетики ПАО "Т Плюс"
16:02 | 06 июня
Саратовские студенты включились в марафон зеленых дел уборкой на родниках
15:02 | 06 июня
В области проходит оперативно - профилактическое мероприятие "Защита"
14:00 | 06 июня
На Госуслугах начался приём заявлений в колледжи
12:30 | 06 июня
Более 3000 участников основного периода ЕГЭ-2023 сдают экзамены по истории и физике
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове начал работу мультимедийный Центр теплоэнергетики ПАО "Т Плюс"

Новости


В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин, заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев, директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов и главный инженер Саратовского филиала энергокомпании Андрей Гусятников.
В Саратове начал работу мультимедийный Центр теплоэнергетики ПАО "Т Плюс"

В музее работают 13 тематических зон с интерактивными экранами, панорамным кинотеатром, виртуальными экскурсиями и игровыми модулями. Его посетители смогут узнать, как работают электростанции и система теплоснабжения Саратова, познакомят с историей энергетики.

«Это интересная и новая для Саратова выставка, которая демонстрирует, как устроен процесс теплоснабжения, и что за ним стоит огромное количество людей, усилий, инженерных технологий. Чтобы показать эту работу изнутри, энергетики открыли мультимедийный центр. Выставка позволит увидеть процессы, которые в обычной жизни большинство людей не замечает. Компании Т Плюс хотелось бы сказать слова благодарности за то, что находит возможности доступным языком разъяснить, насколько такая работа важна, нужна и полезна», - отметил заместитель председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.

С 2020 года музей тепла уже побывал в 9 городах, среди которых Оренбург, Пенза, Чебоксары, Киров, Ульяновск, Пермь, Балаково и другие. Посетили его около 40 тыс. человек.

Центр теплоэнергетики работает на площади Кирова (около памятника Вавилову) до 16 июня включительно. Его посещение абсолютно бесплатно. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (952) 310-42-22 или на сайте www.teplomuseum.ru.