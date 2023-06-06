6 июня 2023 ВТОРНИК
Новости
21:33 | 06 июня
Фонд Юрия Лужкова учредил номинацию для участников фестиваля The BOWL в Москве
21:31 | 06 июня
Движение Ч.Е.С.Н.О.К намерено бороться с недобросовестными инфобизнесменами в российском онлайн-образовании
18:20 | 06 июня
В Саратове приостановят строительство высоток без школ и детсадов
18:13 | 06 июня
Об успехах саратовских аграриев рассказали на всю страну
18:00 | 06 июня
По просьбам жителей увеличивается количество рейсов с заездом в с. Сторожевка
17:00 | 06 июня
В Саратове начал работу мультимедийный Центр теплоэнергетики ПАО "Т Плюс"
16:02 | 06 июня
Саратовские студенты включились в марафон зеленых дел уборкой на родниках
15:02 | 06 июня
В области проходит оперативно - профилактическое мероприятие "Защита"
14:00 | 06 июня
На Госуслугах начался приём заявлений в колледжи
12:30 | 06 июня
Более 3000 участников основного периода ЕГЭ-2023 сдают экзамены по истории и физике
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские студенты включились в марафон зеленых дел уборкой на родниках

Новости


Сегодня студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. отметили День эколога и Всемирный день окружающей среды участием в федеральной экологической акции - марафоне зеленых дел.
Саратовские студенты включились в марафон зеленых дел уборкой на родниках

Свыше 30 студентов и магистрантов вооружились мешками и перчатками и отправились на уборку в памятник природы «Кумысная поляна» в Саратове.

Мешки и перчатки они принесли с собой, а необходимый инвентарь – грабли и лопаты получили от сотрудников Кумысной поляны.

Студенты и сотрудники парка выбрали для уборки популярные места отдыха горожан. Смотровые площадки со стороны улицы Новоузенская и родники – Малиновый, Татарский, Богатырский и территорию вблизи лагеря «Березка».

«В наш профессиональный праздник министерство решило провести субботник и таким образом включиться в марафон зеленых дел. И хотя это мероприятие проходит один раз, но надо отметить, что убираемся мы на Кумысной поляне постоянно с апреля и до октября. В этом году провели уже пять массовых субботников, убирали бытовые отходы, высаживали деревья. Уборка проводится ежедневно силами госучреждения после жителей, которые здесь отдыхают и к сожалению забывают вывезти за собой мусор», - рассказал консультант отдела недропользования и ООПТ регионального минприроды Олег Василенков.

Елена Тихомирова, профессор, завкафедрой экологии и техногенной безопасности СГТУ принимавшая участие в субботнике, поделилась впечатлениями:

«Проблем с участием среди студентов у нас нет. Экология – это наш профиль. Это уже не первое наше экомероприятие. Мы также дружно убирались в День Волги на берегу реки в селе Пристанное. Все, кто считает себя экологом в душе, тот, кто истинный волжанин, все, кто любит природу, кто ратует и говорит о ней, в этот день должен выйти на уборку и внести свой небольшой вклад в защиту природы», - считает Елена Тихомирова.

Общими усилиями студенты и сотрудники парка собрали 20 мешков мусора.