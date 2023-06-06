Саратовские студенты включились в марафон зеленых дел уборкой на родниках

просмотров: 116

Свыше 30 студентов и магистрантов вооружились мешками и перчатками и отправились на уборку в памятник природы «Кумысная поляна» в Саратове.Мешки и перчатки они принесли с собой, а необходимый инвентарь – грабли и лопаты получили от сотрудников Кумысной поляны.Студенты и сотрудники парка выбрали для уборки популярные места отдыха горожан. Смотровые площадки со стороны улицы Новоузенская и родники – Малиновый, Татарский, Богатырский и территорию вблизи лагеря «Березка».«В наш профессиональный праздник министерство решило провести субботник и таким образом включиться в марафон зеленых дел. И хотя это мероприятие проходит один раз, но надо отметить, что убираемся мы на Кумысной поляне постоянно с апреля и до октября. В этом году провели уже пять массовых субботников, убирали бытовые отходы, высаживали деревья. Уборка проводится ежедневно силами госучреждения после жителей, которые здесь отдыхают и к сожалению забывают вывезти за собой мусор», - рассказал консультант отдела недропользования и ООПТ регионального минприроды Олег Василенков.Елена Тихомирова, профессор, завкафедрой экологии и техногенной безопасности СГТУ принимавшая участие в субботнике, поделилась впечатлениями:«Проблем с участием среди студентов у нас нет. Экология – это наш профиль. Это уже не первое наше экомероприятие. Мы также дружно убирались в День Волги на берегу реки в селе Пристанное. Все, кто считает себя экологом в душе, тот, кто истинный волжанин, все, кто любит природу, кто ратует и говорит о ней, в этот день должен выйти на уборку и внести свой небольшой вклад в защиту природы», - считает Елена Тихомирова.Общими усилиями студенты и сотрудники парка собрали 20 мешков мусора.