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В области проходит оперативно - профилактическое мероприятие "Защита"

Новости


С 1 по 9 июня в Саратовской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Защита». Оно направлено на профилактику преступных посягательств и совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних.
В области проходит оперативно - профилактическое мероприятие "Защита"

Сотрудники полиции, уголовно-исполнительной инспекции, социальные работники, сотрудники опеки и комиссии по делам несовершеннолетних проводят

выявление родителей, иных лиц, допускающих жестокое обращение с детьми,

профилактические беседы с родителями, разъяснение возможных правовых последствий за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей,

проверки по месту жительства лиц, осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, имеющих несовершеннолетних детей,

мероприятия в детских летних лагерях по разъяснению несовершеннолетним основ безопасного поведения и способах реагирования на противоправные действия со стороны взрослых лиц.

«Если вы знаете о фактах жестокого обращения с детьми, не молчите, вы можете спасти ребенка. Помните, анонимно можно получить помощь по телефону доверия с единым номером 8-800-2000-122. Этот номер должен быть в телефоне каждого ребенка», - напоминает председатель КДНиЗП при Правительстве области Юлия Васильева.