В области проходит оперативно - профилактическое мероприятие "Защита"

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Сотрудники полиции, уголовно-исполнительной инспекции, социальные работники, сотрудники опеки и комиссии по делам несовершеннолетних проводятвыявление родителей, иных лиц, допускающих жестокое обращение с детьми,профилактические беседы с родителями, разъяснение возможных правовых последствий за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей,проверки по месту жительства лиц, осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, имеющих несовершеннолетних детей,мероприятия в детских летних лагерях по разъяснению несовершеннолетним основ безопасного поведения и способах реагирования на противоправные действия со стороны взрослых лиц.«Если вы знаете о фактах жестокого обращения с детьми, не молчите, вы можете спасти ребенка. Помните, анонимно можно получить помощь по телефону доверия с единым номером 8-800-2000-122. Этот номер должен быть в телефоне каждого ребенка», - напоминает председатель КДНиЗП при Правительстве области Юлия Васильева.