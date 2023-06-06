На Госуслугах начался приём заявлений в колледжи

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Сроки подачи заявлений на очную форму обучения:▪️для творческих специальностей — до 10 августа▪️для остальных — до 15 августаЕсли останутся свободные места на очную форму обучения, приём документов будет продлён до 25 ноября. Сроки приёма на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.Как подать заявление в колледж:➖ указать уровень образования (9 или 11 классов) и выбрать колледж➖ указать особые условия, льготную категорию и индивидуальные достижения, если они есть➖ проверить персональные данные и данные об образовании➖ приложить скан-копию или электронный дубликат документа об образовании➖ при необходимости приложить другие документы (например, подтверждающие право на льготы, договор о целевом обучении или медсправку).После подачи заявления в личный кабинет на Госуслугах будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.Для итогового зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании. Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.