Ко Дню русского языка для саратовцев подготовили познавательную программу

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Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка Областная универсальная научная библиотека подготовила программу мероприятий «Великий поэт великой России», к участию в которой приглашаются любители поэзии и творчества А. С. Пушкина.6 июня в 12.00 в парке «Липки» на литературный собор «С добрым сердцем, с добрым словом» соберутся члены Союза писателей России, представители библиотек и литературных клубов, литературная общественность города Саратова. Будут возложены цветы к памятнику А. С. Пушкину. Поэты прочтут свои стихи, артисты областного Дома работников искусств подарят гостям свои музыкальные зарисовки. В комплексе КИБО ОУНБ будет развернута книжно-иллюстративная выставка «И суждено поэту быть бессмертным».6 июня в 14.00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки (ул. Радищева, 45) программу мероприятий продолжит библиотерапия «Душа в заветной лире». Прозвучат самые знаковые и наиболее известные отрывки из произведений великого русского поэта.В 18.00 любители творчества А. С. Пушкина приглашаются на поэтический вечер. В рамках вечера запланировано чтение стихов и отрывков из произведений А. С. Пушкина на различных национальных языках народов, проживающих на территории Российской Федерации; чтение стихов и отрывков из произведений классиков мировой литературы (Г. Тукай, P. Гамзатов, A. Навои и др.) на родных языках с переводом на русский язык.Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина подготовил видеолекторий «Пушкинский день России». Представлены раритетные издания электронной коллекции Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина «А. С. Пушкин (1799–1837)». Большая часть материалов коллекции посвящена анализу языка произведений великого поэта.Областная универсальная научная библиотека подготовила книжно-иллюстративные выставки - выставку с прижизненными изданиями произведений поэта «Светлое имя Пушкин», а также выставку «Друзья мои, прекрасен наш союз...», знакомящую с друзьями-лицеистами А. С. Пушкина. На выставке «Бессмертный гений Пушкина» представлены издания о жизненном и творческом пути поэта, критическая литература, воспоминания современников и литературное наследие на разных носителях. На выставку «Сказку эту поведаю теперь я свету» приглашают родителей вместе с детьми, ведь здесь можно увидеть и послушать издания, адресованные самым маленьким читателям, – сказки на разных носителях: грампластинках, компакт-дисках, аудиокассетах и открытках.