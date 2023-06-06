Прошел первый выпуск школы юных автомобилистов

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За время учебы ребята изучили принципы работы и устройство автомобиля, основы его правильной эксплуатации и получили необходимые знания по правилам дорожного движения и навыкам оказания первой медицинской помощи.Это был первый выпуск детской автошколы. Учащиеся поблагодарили педагогов и инструкторов за качество обучения и профессионализм.Детская автошкола на базе Энгельсского политехникума продолжит свою работу в новом учебном году.