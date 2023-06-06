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В Саратове приостановят строительство высоток без школ и детсадов
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Прошел первый выпуск школы юных автомобилистов

Новости

В Энгельсском политехникуме состоялось торжественное вручение сертификатов по дополнительной общеразвивающей программе «Юный автомобилист».
Прошел первый выпуск школы юных автомобилистов


За время учебы ребята изучили принципы работы и устройство автомобиля, основы его правильной эксплуатации и получили необходимые знания по правилам дорожного движения и навыкам оказания первой медицинской помощи.

Это был первый выпуск детской автошколы. Учащиеся поблагодарили педагогов и инструкторов за качество обучения и профессионализм.

Детская автошкола на базе Энгельсского политехникума продолжит свою работу в новом учебном году.