Успех саратовских аграриев заметили на федеральном уровне

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Профсоюз работников АПК Саратовской области поддерживает экономический анализ, выраженный в успехах аграриев за последние три года, который был представлен Губернатором области на мероприятии федерального Минсельхоза.«Хочу отметить, что забота о людях труда, выраженная в увеличении заработной платы, освоение средств государственных программ в социальной сфере, проявились новыми творческими порывами каждого работающего в агропроме региона. А это позволило перешагнуть плановые показатели и увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях и объемы выпуска продукции перерабатывающими предприятиями области. В результате чего поступление денежных средств в областной бюджет увеличилось по сравнению с прежней суммой налоговых сборов на 2 млрд рублей», – говорит Александр Качанов, председатель Профсоюза работников АПК Саратовской области.По его словам региону есть чем гордиться и в экономике, в промышленности, социальной и других сферах. – Поэтому хотелось бы, чтобы информация об успехах Саратовской области звучала и на итоговых Коллегиях других федеральных Министерств.