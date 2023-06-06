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Успех саратовских аграриев заметили на федеральном уровне

Новости

Саратовская область планирует собрать в этом году 4,4 млн тонн зерна и 1,9 млн тонн подсолнечника. Этот урожай – на уровне не ниже средних многолетних значений. Об этом губернатор Роман Бусаргин рассказал в Москве на коллегии федерального Минсельхоза РФ. Он также подробно остановился на результатах работы регионального агропрома и на том, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Успех саратовских аграриев заметили на федеральном уровне

Профсоюз работников АПК Саратовской области поддерживает экономический анализ, выраженный в успехах аграриев за последние три года, который был представлен Губернатором области на мероприятии федерального Минсельхоза.

«Хочу отметить, что забота о людях труда, выраженная в увеличении заработной платы, освоение средств государственных программ в социальной сфере, проявились новыми творческими порывами каждого работающего в агропроме региона. А это позволило перешагнуть плановые показатели и увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях и объемы выпуска продукции перерабатывающими предприятиями области. В результате чего поступление денежных средств в областной бюджет увеличилось по сравнению с прежней суммой налоговых сборов на 2 млрд рублей», – говорит Александр Качанов, председатель Профсоюза работников АПК Саратовской области.

По его словам региону есть чем гордиться и в экономике, в промышленности, социальной и других сферах. – Поэтому хотелось бы, чтобы информация об успехах Саратовской области звучала и на итоговых Коллегиях других федеральных Министерств.