В Саратовской области с начала года трудоустроено более 2 тысяч подростков

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«Рабочие места для подростков предлагают 313 предприятий и организаций области. Следует отметить, именно работодатели определяют виды и сроки выполнения работ, предоставляют соответствующие рабочие места и заключают с подростками, направленными центром занятости населения для участия во временных работах, срочные трудовые договоры в соответствии с требованиями законодательства», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты, подчеркнув, что особое внимание уделяется занятости ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.Чтобы получить работу, молодые люди могут обратиться непосредственно в центр занятости населения по месту жительства или подать заявление через портал «Работа России», для этого необходимо иметь авторизацию на портале «Госуслуги».«В центре занятости Заводского района мне помогли найти работу. Я работаю курьером рядом с домом в ЖСК «Химик-12». Это моя первая работа, и я очень ответственно подхожу к поставленным задачам. За лето планирую сам заработать на туристическую поездку с друзьями. Все мои знакомые также совмещают отдых и работу. Это сейчас модно. Наше поколение хочет быть полезным и самостоятельным», - рассказал Владислав Смирнов, учащийся Саратовского колледжа водного транспорта, строительства и сервиса.Кстати, на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей», который проходил в середине апреля этого года, были широко представлены возможности для трудоустройства, выбора обучения по востребованной на региональном рынке труда профессии для подрастающего поколения. Федеральный этап мероприятия состоится 23 июня.