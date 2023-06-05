Более 240 млрд рублей привлек малый и средний бизнес России с помощью гарантийной поддержки по нацпроекту
Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП. Получателями гарантий и поручительств в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» стали свыше 10 тыс. предприятий. В сравнении с 1 кварталом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей – более чем в 2,3 раза.
В числе ведущих сфер по приросту объемов кредитования с использованием инструментов НГС в 1 квартале текущего года – информация и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность.
Рост финансовой поддержки и количества ее получателей в рамках НГС в 1 квартале 2023 года обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования малого и среднего бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Этому способствовало в том числе повышение эффективности использования капитала РГО, а также активное использование бизнесом «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
«Мы видим, что, если в прошлом году финансовую поддержку с использованием инструментов НГС получили свыше 1,4 тыс. малых и 2,8 тыс. микропредприятий, то в этом году эти цифры уже превышают 2,5 тыс. и 7,4 тыс. соответственно. В 2021 году аналогичные квартальные показатели были на уровне 973 и 1716 предприятий», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Что касается Саратовской области, то за 5 месяцев 2023 года объем гарантийной поддержки в рамках НГС составил 1,3 млрд руб., обеспечив консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан региона на сумму 4 млрд руб. Финансовую поддержку получили порядка 280 компаний.
Гарантийным фондом Саратовской области за январь-май текущего года предоставлено 190 поручительств субъектам бизнеса на общую сумму 1,02 млрд рублей, что позволило привлечь бизнесом заемные средства банков в размере 2,37 млрд рублей.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем гарантийной поддержки и число её получателей выросли в 5,5 раз. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Напомним, Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».
В числе ведущих сфер по приросту объемов кредитования с использованием инструментов НГС в 1 квартале текущего года – информация и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность.
Рост финансовой поддержки и количества ее получателей в рамках НГС в 1 квартале 2023 года обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования малого и среднего бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Этому способствовало в том числе повышение эффективности использования капитала РГО, а также активное использование бизнесом «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.
«Мы видим, что, если в прошлом году финансовую поддержку с использованием инструментов НГС получили свыше 1,4 тыс. малых и 2,8 тыс. микропредприятий, то в этом году эти цифры уже превышают 2,5 тыс. и 7,4 тыс. соответственно. В 2021 году аналогичные квартальные показатели были на уровне 973 и 1716 предприятий», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Что касается Саратовской области, то за 5 месяцев 2023 года объем гарантийной поддержки в рамках НГС составил 1,3 млрд руб., обеспечив консолидированный объем финансовой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан региона на сумму 4 млрд руб. Финансовую поддержку получили порядка 280 компаний.
Гарантийным фондом Саратовской области за январь-май текущего года предоставлено 190 поручительств субъектам бизнеса на общую сумму 1,02 млрд рублей, что позволило привлечь бизнесом заемные средства банков в размере 2,37 млрд рублей.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем гарантийной поддержки и число её получателей выросли в 5,5 раз. Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Напомним, Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».