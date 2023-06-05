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В областной Думе обсудили проблему «закладок»

Новости
В областной Думе обсудили проблему «закладок» и недопустимость вовлечения молодежи в преступную деятельность



В областной Думе обсудили проблему «закладок» и недопустимость вовлечения молодежи в преступную деятельность

Заседание рабочей группы по этому вопросу провел председатель комитета по образованию и культуре Александр Блатман (фракция «Единая Россия»).

Напомним, ранее к депутату обращались жители города, обеспокоенные деятельностью «закладчиков».

Во встрече приняли участие депутат регпарламента Ирина Колесникова (фракция «Единая Россия»), замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области и профильных управлений Главного управления МВД РФ по Саратовской области.

«Есть три основных фактора, которые волнуют нас в связи с этой проблемой: вовлечение молодежи в преступную деятельность, вандализм и угроза безопасности граждан, особенно жителей частного сектора. Уже были случаи, когда люди, выходя из своих дворов, натыкались на «закладчиков», - задал рамки обсуждения Блатман.

Собравшиеся рассмотрели варианты законодательных инициатив, которые могут способствовать решению проблемы, в том числе увеличение штрафов за правонарушения как для тех, кто употребляет наркотические вещества, так и для тех, кто разрисовывает стены. Кроме того, предлагалось привлекать к ответственности и собственников, которые не закрашивают подобные «объявления» на своих объектах.

Отдельной темой стала и просветительская работа. Все участники встречи сошлись на том, что необходимо доводить до сведения граждан, в особенности молодежи, что употребление наркотиков может стать серьезным препятствием для трудоустройства, поступления в ряд образовательных учреждений, а также для получения водительских прав.

В дальнейшем планируется провести на площадке областной Думы заседание «круглого стола», посвященного данному вопросу, с привлечением представителей профильных ведомств и общественности.