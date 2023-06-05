В поселке Ровное прошел второй этап «Фестиваля героев»

просмотров: 75

Фестиваль – это серия культурно-массовых мероприятий, рассказывающих о мужестве и героизме земляков-участников специальной военной операции, проводимых в Саратовской области в апреле-сентябре 2023 года.В районном Доме культуры состоялась встреча главы Ровенского муниципального района Василия Котова, общественников с родными участников специальной военной операции – мамами мобилизованных Надеждой Козорез и Мариной Сайгаковой и супругой участника СВО Анной Морозовой.Надежда Козорез – мама четырёх сыновей, двое старших защищают Родину во рамках специальной военной операции. Старший сын Вячеслав был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года, а второй сын Михаил повестку очень ждал, но не получил и 2 ноября минувшего года отправился добровольцем в зону СВО. Братья служат в разных полках. После завершения специальной военной операции Вячеслав хочет получить высшее образование и сделать карьеру военного, а Михаил мечтает быстрее вернуться в любимое село. Для младших братьев Вячеслав и Михаил - герои, они ждут их с нетерпением с победой, чтобы семья вновь была вместе.Муж Анны Морозовой Алексей Теплов до начала СВО работал сварщиком, супруги воспитывают дочь 13 лет. Совсем недавно воин находился в коротком отпуске дома и уже вернулся к месту службы. Дочь очень переживает за отца, скучает и гордится им.Мобилизованный Дмитрий Сайгаков - самый молодой участник СВО из Ровенского района. Он родился в 2000 году. Его мама Марина говорит, что Дмитрий очень изменился, повзрослел, но всё так же любит спорт и животных. После завершения СВО он хочет закончить вуз, дома Дмитрия ждёт любимая девушка.Родные рассказали, что сейчас им удаётся редко общаться со своими близкими, телефонные разговоры буквально по минуте и короткие смс. Воины никогда не жалуются, только сообщают, что здоровы и придут с победой.Ровенский район направил на защиту Родины более 110 воинов, среди них более 15 добровольцев и контрактников.Участники праздника ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты Саратовских героев СВО». На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Выставка пополняется в рамках реализации проекта «Фестиваль героев».Для семей участников специальной военной операции и жителей района выступили артисты из Саратова и воспитанники местного детского сада.В финале мероприятии прошла первая акция «Благодарность героям». Все желающие с помощью мобильной видеогруппы записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Эти краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, специальные видео со словами народной поддержки будут направлены семьям погибших героев. Все видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев».