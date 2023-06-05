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К проектированию индустриального парка в пос. Соколовый подключилось «Российское экологическое общество»

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Заместитель директора «Столыпинского индустриального парка» Александр Дмитриев и начальник отдела развития индустриальных парков Центра развития Саратовской агломерации Николай Лагутенков провели совещание с представителем Проектного офиса по развитию водохозяйственного комплекса Саратовской области при Вавиловском университете Борисом Фисенко. Во встрече также принял участие руководитель регионального отделения «Российского экологического общества» Юрий Бажуткин.

К проектированию индустриального парка в пос. Соколовый подключилось «Российское экологическое общество»

Совместно с сотрудниками Центра члены Проектного офиса будут заниматься разработкой новой рекреационной зоны в пос. Соколовый.

«Одним из приоритетных направлений экологической программы «Наша вода» является водная рекреация. Именно этот вид деятельности будет осуществляться на территории, прилегающей к границам «Столыпинского индустриального парка». В ближайший месяц будет сформирован научный отчет о необходимости создания рекреационной зоны, который станет основой для дальнейшей разработки проекта экологической реабилитации каскада прудов в поселке Соколовый», – прокомментировал встречу Юрий Бажуткин.

Напомним, Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале поднял вопрос благоустройства «поселков с большим будущим» – Соколового, Поливановки, Елшанки.