К проектированию индустриального парка в пос. Соколовый подключилось «Российское экологическое общество»

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Совместно с сотрудниками Центра члены Проектного офиса будут заниматься разработкой новой рекреационной зоны в пос. Соколовый.«Одним из приоритетных направлений экологической программы «Наша вода» является водная рекреация. Именно этот вид деятельности будет осуществляться на территории, прилегающей к границам «Столыпинского индустриального парка». В ближайший месяц будет сформирован научный отчет о необходимости создания рекреационной зоны, который станет основой для дальнейшей разработки проекта экологической реабилитации каскада прудов в поселке Соколовый», – прокомментировал встречу Юрий Бажуткин.Напомним, Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале поднял вопрос благоустройства «поселков с большим будущим» – Соколового, Поливановки, Елшанки.