Управление ветеринарии призывает владельцев не допускать самовыгула животных

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Кроме того, предостережение получил владелец домашнего животного за самовыгул питомца.«Самовыгул животного, помимо угрозы причинения вреда гражданам, не отвечает правилам гуманного обращения с питомцами. В условиях города для домашних животных имеется много факторов, которые могут причинить вред их здоровью или даже жизни. В связи с этим управление призывает владельцев не допускать самовыгула животных во избежание негативных последствий», - проинформировал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.Отметим, направление контролирующими органами предостережения предусмотрено Федеральным законом о государственном контроле (надзоре). Выдача таких предостережений является профилактической мерой с целью своевременного устранения выявленных нарушений.