Управление ветеринарии призывает владельцев не допускать самовыгула животных
Восемь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с животными без владельцев было объявлено в мае специалистами регионального управления ветеринарии. Шесть из них выдано органам местного самоуправления за неисполнение обязательств по отлову собак.
Кроме того, предостережение получил владелец домашнего животного за самовыгул питомца.
«Самовыгул животного, помимо угрозы причинения вреда гражданам, не отвечает правилам гуманного обращения с питомцами. В условиях города для домашних животных имеется много факторов, которые могут причинить вред их здоровью или даже жизни. В связи с этим управление призывает владельцев не допускать самовыгула животных во избежание негативных последствий», - проинформировал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.
Отметим, направление контролирующими органами предостережения предусмотрено Федеральным законом о государственном контроле (надзоре). Выдача таких предостережений является профилактической мерой с целью своевременного устранения выявленных нарушений.