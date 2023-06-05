В Саратове открылся новый участок Набережной

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"Прошёлся по всему новому участку. С утра здесь уже отдыхают люди, на игровых площадках много семей с детьми, работают уличные тренажёры," - отметил в своем телеграм-канале губернатор области Роман Бусаргин.По словам главы региона, пока не хватает ларьков с мороженым и напитками, однако мэрия обещает все это сделать в ближайшее время.Кроме того, есть вопросы по подходам к береговой линии."Сейчас из Заводского района к новому участку можно спуститься только по улице Большой Садовой, но проезжая часть в плохом состоянии. Администрация города знает об этой проблеме, в планах – ремонт улицы. Рядом планируется сделать парковку.На новой набережной находятся несколько зданий, которые раньше имели промышленное назначение. Прогулочную зону в одном месте перекрывает бывшая насосная станция. Сейчас здание находится в муниципальной собственности и его планируется перепрофилировать. Например, здесь можно открыть кафе с видом на Волгу. Чуть дальше – арочные конструкции хлебокомбината. Сейчас с собственником решается вопрос, чтобы привести их в единый стиль со всей набережной.Слова благодарности спикеру Госдумы Вячеславу Володину, новая набережная начала строиться по его инициативе. Проект поддержал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В планах – продлить саратовскую набережную до Затона. Здесь планируем обустроить пляжную зону. Работы начнем уже в июле этого года", - сообщил Роман Бусаргин.