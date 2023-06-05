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Калининский филиал детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» отметил юбилей

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Филиал областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» в городе Калининске отметил своё 20-летие и новоселье.
Калининский филиал детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» отметил юбилей

В день юбилея команда школы «РиФ» переехала в двухэтажное здание, 5, которое специально предназначено для проведения занятий адаптивной физической культурой и спортом, проведения широкого спектра мероприятий в рамках медицинской реабилитации.

Придомовая территория позволит школе проводить занятия на спортивной площадке с тренажерами открытого типа, беговые и лыжные тренировки. Кроме того, имеются зоны отдыха, необходимые для восстановления спортсменов после физической нагрузки.

Главное достояние филиала спортивно-адаптивной школы «РиФ» в городе Калининске – это ее воспитанники. Сейчас в Калининском филиале 55 спортсменов, круглогодично занимающихся любимыми видами спорта, такими как легкая атлетика, настольный теннис, бочча, лыжные гонки.

Девять спортсменов филиала стали победителями и призерами Всероссийских соревнований, трое из них были удостоены Губернаторских стипендий.

Успешное развитие филиала и достижение хороших результатов в реабилитации и спорте стало возможным благодаря совместным усилиям его заведующей Инны Ермишиной, профессиональных тренеров-преподавателей, врача по лечебной физкультуре и специалистов.

Важную поддержку и взаимопомощь, способствующую новым достижениям, оказывают родители учащихся.

«Школа «РиФ» - это уникальное учреждение. Его главная задача – дать возможность людям с ограниченными возможностями развиваться физически и интеллектуально. Двигательная активность, социальная адаптация, совершенствование спортивного мастерства – этого достигают воспитанники школы с помощью дружного коллектива филиала», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Севастьянова.

На празднике работникам Калининского филиала были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от министерства труда и социальной защиты области, главы Калининского района, директора школы «РиФ».