Три здания признаны объектами культурного наследия муниципального значения

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Так особый статус появился у саратовского здания по улице Шелковичной, 18/36. Проводивший исследование этого здания эксперт отметил, что вероятнее всего здание было построено в начале XX века на месте обширного склада лесных материалов.Объектом муниципального значения также признан и дом по улице Лермонтова, 17. Он был построен в первую треть XIX века и принадлежал известному купцу Ефиму Яковлевичу Горину, а в начале XX века из-за возросших медицинских потребностей в нем организовали городскую амбулаторию. В советское время в здании разместились квартиры.Дом № 41 на этой же улице тоже получил статус объекта муниципального значения. Специалисты обнаружили упоминание о нем на плане города 1839 года. А в 1865 году здание было реконструировано для Казанского приходского училища. В 1890-е годы оно снова было приспособлено, но уже для нужд ночлежного дома. А позднее в 1934 году здание перепланировали для размещения общежития для студентов Планового института.